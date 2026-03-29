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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया

मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया

Who is Ahida Sarmai: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका मचा ही रखा है. इस फिल्म के हर किरदार ने भी सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है. इन्हीं में से एक हैं आहिदा सरमाई, जो इस समय काफी चर्चा में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Mar 2026 11:21 PM (IST)
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'धुरंधर: द रिवेंज' एक स्टार स्टडेड फिल्म है, जिसमें बड़े से लेकर छोटे तक कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं. फिल्म में जहां रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े- बड़े सितारे हैं. वैसे ही कई एक्टर्स ने तो इस फिल्म से ही अपना डेब्यू किया है. फिल्म में एक ऐसा ही किरदार है जिसने थिएटर में काफी लोगों को इमोशनल कर दिया था. ये किरदार है अर्जुन रामपाल की ऑनस्क्रीन बेटी 'लाएबा' का. आइये आपको भी मिलवाते हैं कि इस किरदार को किसने निभाया है.

ये हैं 'मेजर इकबाल' की बेटी 'लाइबा'
फिल्म में अर्जुन रामपाल के किरदार का नाम 'मेजर इकबाल' था. इस किरदार की बेटी का नाम 'लाएबा' था, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी. इस किरदार को ऑनस्क्रीन आहिदा सरमाई ने निभाया है. आहिदा के लिए भी ये डेब्यू फिल्म ही है. उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है और लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं. आहिदा असल जिंदगी में भी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, लेकिन फिर भी उनकी उड़ान को कोई नहीं रोक पाया है.

मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया

थिएटर आर्टिस्ट हैं आहिदा
आहिदा सरमाई केवल एक फिल्म तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं. उन्होंने स्टेज पर कई बार परफॉर्म किया है. आहिदा ने रामायण, आशा की किरण और वो खुला आसमान नाटकों के मंचन में भाग लिया है. आहिदा का टैलेंट महज एक सीन में ही बखूबी देखने को मिल गया. अभी तो आहिदा के लिए आसमान खुला ही है, अभी तो उनकी उड़ान बाकी है.

 

आहिदा हैं आर्टिस्ट भी
आहिदा ना केवल एक्टिंग और थिएटर आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक अच्छी पेंटर भी हैं. उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी लगाई जा चुकी हैं. इतना ही नहीं आहिता ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा भी रह चुकी हैं. साल 2022 में दिल्ली में आयजित हुए मिस इंडिया (डाउन सिंड्रोम) कॉन्टेस्ट में आहिदा रनर अप रही थीं. तो वहीं साल 2024 में हुए मिस दिल्ली (स्पेशल चाइल्ड) कॉन्टेस्ट में भी वो रनरअप रही थीं. इसके अलावा वो एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी हैं.

मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया

इंस्पायरिंग है आहिदा की कहानी
आहिदा की कहानी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरपूर है. डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होने के बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को संवारा और पहचाना, इतना ही नहीं बल्कि एक उड़ान भी भरी. हार नहीं मानी और चलती रहीं. तब जाकर उन्हें 'धुरंधर 2' जैसी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला. उनकी ये जर्नी अन्य पैरेंट्स के लिए इंस्पायरिंग है जिनके बच्चे भी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनके पैरेंट्स हाल मानकर बैठ गए हैं.

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Published at : 29 Mar 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Arjun Kapoor Dhurandhar The Revenge Ahida Sarmai
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