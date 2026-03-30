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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजनशेड़ियों की फौज तैयार कर रहा यह देश, आखिर कौन कर रहा है इनकी भर्ती?

नशेड़ियों की फौज तैयार कर रहा यह देश, आखिर कौन कर रहा है इनकी भर्ती?

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में सैनिकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए अब शराबियों और बीमारों को भर्ती किया जा रहा है. ब्लैक रिक्रूटर्स बोनस के चक्कर में रिहैब सेंटरों से लोगों को जबरन उठा रहे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां हथियारों से ज्यादा सैनिकों की कमी चर्चा का विषय बनी हुई है. रूस, जो दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है, अब अपनी सेना की कमी को पूरा करने के लिए समाज के सबसे कमजोर और बीमार तबके का सहारा ले रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब रूसी मोर्चे पर पेशेवर सैनिकों की जगह ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो शराब की लत से जूझ रहे हैं या शारीरिक रूप से पूरी तरह अक्षम हैं. आखिर क्या मजबूरी है कि एक देश को नशेड़ियों की फौज तैयार करनी पड़ रही है?

सैनिकों की कमी और शराबियों की मजबूरी

यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रही जंग ने रूस के सैन्य संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया है. मॉस्को के पास अब अनुभवी और फिट सैनिकों की इतनी भारी कमी हो गई है कि उसे भर्ती के मानकों को ताक पर रखना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के मोर्चे से सामने आए वीडियो फुटेज में रूसी सैनिक खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी यूनिट में शामिल होने वाले नए रंगरूट न तो जवान हैं और न ही फिट. इनमें से ज्यादातर लोग शराब की गंभीर लत का शिकार हैं और युद्ध की कठोर परिस्थितियों को झेलने के काबिल नहीं हैं. 

ब्लैक रिक्रूटर्स का खेल

रूस में इस अजीबोगरीब भर्ती के पीछे ब्लैक रिक्रूटर्स का हाथ बताया जा रहा है. ये ऐसे बिचौलिए हैं जो अपना तय कोटा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. ये रिक्रूटर्स धोखे, जबरदस्ती और लालच का इस्तेमाल करके लोगों को सेना में धकेल रहे हैं. इन बिचौलियों का सीधा संपर्क सरकारी भर्ती सिस्टम से होता है, जहां इन्हें हर नए व्यक्ति की भर्ती पर मोटा बोनस मिलता है. बोनस के लालच में ये लोग यह भी नहीं देखते कि जिस व्यक्ति को वे जंग के मैदान में भेज रहे हैं, उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति कैसी है.

रिहैब सेंटरों से सीधे मोर्चे पर रवानगी

हैरानी की बात यह है कि इन रंगरूटों को सामान्य समाज के अलावा नशामुक्ति केंद्रों (रिहैब सेंटरों) से भी उठाया जा रहा है. पेट्रोजावोद्स्क और कारेलिया जैसे इलाकों से ऐसी खबरें आई हैं जहां शराबियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को जबरन इकट्ठा किया गया और फिर सीधे ट्रेनिंग या जंग के लिए भेज दिया गया. मोर्चे पर तैनात सैनिकों का कहना है कि नए आने वाले लोग ठीक से चल तक नहीं पा रहे हैं. उन्हें रिहैब सेंटरों से सीधे युद्ध की आग में झोंक दिया गया है, जिससे रूसी सेना की मारक क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

रूसी सैन्य रणनीति पर उठते सवाल

यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि रूस की यह हरकत उसकी हताशा को दर्शाती है. जब कोई देश नशेड़ियों और बीमार लोगों को हथियार थमाने लगे, तो यह साफ हो जाता है कि उसकी नियमित सेना भारी नुकसान झेल चुकी है. मॉस्को अब कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों पर निर्भर है ताकि युद्ध को किसी भी तरह लंबा खींचा जा सके. भर्ती किए गए इन लोगों को न तो पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा रही है और न ही उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है. रूस के भीतर से ही अब इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं.

यह भी पढ़ें: इस देश में 90 लाख घर खाली, मुफ्त मिल रहा रहने का मौका, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं इनकार?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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Russia Ukraine War Russian Drunk Soldiers Black Recruiters Russia
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