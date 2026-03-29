Bihar News: 'बड़े पापा की लाडली', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की बेटी पर लुटाया जमकर प्यार
Bihar News In Hindi: तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के बेटे इराज के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. अब उन्होंने बेटी कात्यायानी की साथ तस्वीरें साझा करते हुए खूबसूरत पोस्ट किया.
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी 27 मार्च को तीन साल की हो गई हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव की परिवार से नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं. बीते दिनों तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के छोटे बेटे इराज के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. अब उन्होंने बेटी कात्यायानी की साथ तस्वीरें साझा करते हुए खूबसूरत पोस्ट किया है.
तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में कात्यायनी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बड़े पापा की लाडली बेटी. घर की सबसे प्यारी सी रानी होती है. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. इस दौरान तेज प्रताप यादव अपनी भतीजी को उपहार देते हुए भी नजर आ रहे हैं.
तेज प्रताप यादव ने शेयर किया पोस्ट
तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में तीन खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में खास बात यह है कि पीछे लालू प्रसाद यादव भी बैठे नजर आ रहे हैं. कात्यायनी को गोद में लेकर तेज प्रताप उन्हें खूब दुलार-प्यार कर रहे हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. इस पोस्ट के जरिए लोग उनकी घर वापसी के कयास लगा रहे हैं.
बड़े पापा की लाडली बेटी,— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) March 29, 2026
घर की सबसे प्यारी सी रानी होती है।I love you so much baby 😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/8Ty5PEFr7g
इससे पहले शेयर किया था तेजस्वी के बेटे संग वीडियो
बीते 27 मार्च को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बेटे इराज के साथ मौजमस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वह इराज के साथ खिलौनों संग खेलते हुए दिख रहे हैं. इस वजह से अब तेज प्रताप यादव की घर वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गईं हैं.
बेटा पापा का गर्व होता है, और पापा बेटे की सबसे बड़ी ताकत।#son #iloveyouson @JJDOfficial_ @yadavtejashwi pic.twitter.com/wJ6bKuiITT— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) March 27, 2026
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Source: IOCL