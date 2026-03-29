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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: 'बड़े पापा की लाडली', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की बेटी पर लुटाया जमकर प्यार

Bihar News: 'बड़े पापा की लाडली', तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की बेटी पर लुटाया जमकर प्यार

Bihar News In Hindi: तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के बेटे इराज के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. अब उन्होंने बेटी कात्यायानी की साथ तस्वीरें साझा करते हुए खूबसूरत पोस्ट किया.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Mar 2026 08:17 PM (IST)
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी 27 मार्च को तीन साल की हो गई हैं. इस बीच तेज प्रताप यादव की परिवार से नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं. बीते दिनों तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के छोटे बेटे इराज के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. अब उन्होंने बेटी कात्यायानी की साथ तस्वीरें साझा करते हुए खूबसूरत पोस्ट किया है.

तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में कात्यायनी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बड़े पापा की लाडली बेटी. घर की सबसे प्यारी सी रानी होती है. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. इस दौरान तेज प्रताप यादव अपनी भतीजी को उपहार देते हुए भी नजर आ रहे हैं. 

तेज प्रताप यादव ने शेयर किया पोस्ट

तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में तीन खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में खास बात यह है कि पीछे लालू प्रसाद यादव भी बैठे नजर आ रहे हैं. कात्यायनी को गोद में लेकर तेज प्रताप उन्हें खूब दुलार-प्यार कर रहे हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. इस पोस्ट के जरिए लोग उनकी घर वापसी के कयास लगा रहे हैं. 

इससे पहले शेयर किया था तेजस्वी के बेटे संग वीडियो

बीते 27 मार्च को तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बेटे इराज के साथ मौजमस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वह इराज के साथ खिलौनों संग खेलते हुए दिख रहे हैं. इस वजह से अब तेज प्रताप यादव की घर वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गईं हैं. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS PATNA NEWS
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