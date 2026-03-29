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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार 10वीं बोर्ड रिजल्ट: गरीबी को हराकर किया कमाल, टायर बेचने वाले सज्जाद आलम की बेटी सबरीन ने रचा इतिहास

बिहार 10वीं बोर्ड रिजल्ट: गरीबी को हराकर किया कमाल, टायर बेचने वाले सज्जाद आलम की बेटी सबरीन ने रचा इतिहास

Bihar 10th Board Result 2026: सबरीन के पिता सज्जाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टायर की दुकान चलाते हैं. सबरीन परवीन ने पहला स्थान हासिल करते हुए 98.4 प्रतिशत अंकों के साथ बाजी मारी है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Mar 2026 06:33 PM (IST)
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा रविवार (29 मार्च) को दसवीं का रिजल्ट जारी किया गया. इस बीच हाजीपुर के टायर बेचने वाले सज्जाद आलम की बेटी सबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड में सफलता का परचम लहराया. उन्होंने 492 अंक पाकर हाजीपुर का नाम रोशन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. सबरीन परवीन ने पहला स्थान हासिल करते हुए 98.4 प्रतिशत अंकों के साथ बाजी मारी है. सबरीन के पिता सज्जाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टायर की दुकान चलाते हैं. वहीं उनकी मां गृहिणी हैं. 

बेटी की उपलब्धि पर परिवार में जश्न

सबरीन परवीन की इस कामयाबी पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. साथ ही पूरे जिले में उनकी जमकर तारीफ हो रही है. उनके पिता सज्जाद आलम का सिर बेटी की इस उपलब्धि पर फख्र से ऊंचा हो गया है. पिता ने कहा कि सबरीन की इस सफलता पर सभी बेहद खुश हैं. 

गरीबी को मात देकर किया टॉप

सबरीन परवीन वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड के छौराही गांव के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने गरीबी के चलते पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई की और गरीबी को मात दी. सबरीन ने 11 घंटे की मेहनत और पढ़ाई से बिहार टॉप किया.

उनके पिता सज्जाद आलम ने कम कमाई होने के बावजूद बेटी की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रोक नहीं आने दी. बता दें कि उनकी तीन बेटियां है. तीनों ही पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रही हैं. 

बचपन से ही तीनों बहनों में सबसे तेज

परिवार के मुताबिक सबरीन बचपन से ही अपनी तीनों बहनों में पढ़ाई के मामले में सबसे तेज रही हैं. शुरुआती शिक्षा से लेकर वे अब तक मेधावी रही हैं. सबरीन के बिहार टॉप करते ही उन्हें और परिवार के लोगों को बधाईयां मिलना शुरू हो गईं हैं. 

आसपास के लोग इलाके की बेटी की इस कामयाबी पर जमकर तारीफ करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं. साथ ही परिवार समेत पिता को भी बेटी की इस उपलब्धि का श्रेय दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Bihar Board Result: बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Mar 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Hajipur News BSEB BIHAR NEWS Bihar 10th Result
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