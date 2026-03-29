बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा रविवार (29 मार्च) को दसवीं का रिजल्ट जारी किया गया. इस बीच हाजीपुर के टायर बेचने वाले सज्जाद आलम की बेटी सबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड में सफलता का परचम लहराया. उन्होंने 492 अंक पाकर हाजीपुर का नाम रोशन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. सबरीन परवीन ने पहला स्थान हासिल करते हुए 98.4 प्रतिशत अंकों के साथ बाजी मारी है. सबरीन के पिता सज्जाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टायर की दुकान चलाते हैं. वहीं उनकी मां गृहिणी हैं.

बेटी की उपलब्धि पर परिवार में जश्न

सबरीन परवीन की इस कामयाबी पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. साथ ही पूरे जिले में उनकी जमकर तारीफ हो रही है. उनके पिता सज्जाद आलम का सिर बेटी की इस उपलब्धि पर फख्र से ऊंचा हो गया है. पिता ने कहा कि सबरीन की इस सफलता पर सभी बेहद खुश हैं.

गरीबी को मात देकर किया टॉप

सबरीन परवीन वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड के छौराही गांव के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने गरीबी के चलते पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई की और गरीबी को मात दी. सबरीन ने 11 घंटे की मेहनत और पढ़ाई से बिहार टॉप किया.

उनके पिता सज्जाद आलम ने कम कमाई होने के बावजूद बेटी की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रोक नहीं आने दी. बता दें कि उनकी तीन बेटियां है. तीनों ही पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रही हैं.

बचपन से ही तीनों बहनों में सबसे तेज

परिवार के मुताबिक सबरीन बचपन से ही अपनी तीनों बहनों में पढ़ाई के मामले में सबसे तेज रही हैं. शुरुआती शिक्षा से लेकर वे अब तक मेधावी रही हैं. सबरीन के बिहार टॉप करते ही उन्हें और परिवार के लोगों को बधाईयां मिलना शुरू हो गईं हैं.

आसपास के लोग इलाके की बेटी की इस कामयाबी पर जमकर तारीफ करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं. साथ ही परिवार समेत पिता को भी बेटी की इस उपलब्धि का श्रेय दे रहे हैं.



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