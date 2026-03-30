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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया

UP Politics: अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया

UP Politics: सपा चीफ अखिलेश यादव की दादरी रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है. यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Mar 2026 06:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर के दादरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार (29 मार्च) को समानता भाईचारा रैली में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. वहीं उनकी इस रैली को लेकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कटाक्ष किया है.

सत्ताइस में सपाइयों का सफाया- पंकज चौधरी

प्रदेश अध्यक्ष ने आगे लिखा कि 2027 का रण इन अवसरवादी और अराजकता के पोषकों के लिए निर्णायक साबित होगा. इस बार जनता सिर्फ जवाब ही नहीं देगी बल्कि सत्ताइस में सपाइयों का सफाया करके इतिहास लिखेगी.

सपा सरकार के कार्यकाल पर बरसे पंकज चौधरी

पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘लाल टोपी’ उस काले अध्याय की याद दिलाती है, जब कानून बेबस था और अपराधियों का बोलबाला था. साथ ही उन्होंने कहा कि मंचों से ऊंची-ऊंची बातें करने वाले ये लोग नहीं समझ पा रहे कि अब प्रदेश की जनता जग चुकी है और बेहतर कानून व्यवस्था और विकास को चुन रही है.

'उन्हें शायद यह भ्रम है कि जनता भूल चुकी है'

पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सत्ता की भूख में तिलमिलाते हुए ‘समानता’ और ‘भाईचारे’ का चोला ओढ़कर आज जो लोग मंचों से ज्ञान बांट रहे हैं, उन्हें शायद यह भ्रम है कि जनता भूल चुकी है. 

चौधरी ने आगे लिखा, "परंतु सच्चाई यह है कि उनके शासन का ‘अराजकता का काल’ आज भी लोगों की स्मृति में जिंदा है. सपा का वह दौर जब तुष्टीकरण ही नीति थी और गुंडागर्दी व्यवस्था का हिस्सा, वही लोग आज विकास और नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकले हैं." 

ये भी पढ़ें: UP Politics:'कल CM, परसों प्रधानमंत्री...' सपा की दादरी रैली में अखिलेश यादव को देश का पीएम बनाने का संकल्प

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Dadri News Akhilesh Yadav पंकज चौधरी UP NEWS Akhilesh Yadav Dadri Rally
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