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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'

नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'

Anant Singh News: अभी हाल ही में अनंत सिंह बेऊर जेल से आए हैं. अनंत सिंह ने सीएम से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने के बाद आज सिर्फ प्रणाम किया.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 29 Mar 2026 06:17 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रविवार (29 मार्च, 2026) को मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मुलाकात की. मुलाकात के बाद जब जेडीयू विधायक अनंत सिंह बाहर निकले तो उन्होंने गाड़ी में बैठे-बैठे मीडिया से बात की. अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने के बाद सिर्फ प्रणाम किया.

इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे रहे हैं. आपकी इच्छा क्या है कि वो इस्तीफा दें? इस पर विधायक अनंत सिंह ने कहा, "इच्छा तो सबको थी, लेकिन वह नहीं माने, तो क्या इच्छा रहेगी?"

निशांत कुमार के सवाल पर साध ली चुप्पी

दूसरी ओर आज की मुलाकात को लेकर अनंत ने साफ कहा कि बहुत बातचीत नहीं हुई है. हालांकि निशांत के सवाल पर अनंत सिंह चुप्पी साध गए. उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने के लिए कह दिया. बता दें कि अभी हाल ही में अनंत सिंह बेऊर जेल से आए हैं. 

ये भी पढ़ें- बिहार में सियासी हलचल! मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के बागी MLA सुरेंद्र कुशवाहा

बेऊर जेल से आने के बाद ये पहली मुलाकात

जेल से बार आने के बाद नीतीश कुमार और अनंत सिंह की ये पहली मुलाकात बताई जा रही है. जानकारी हो कि अनंत सिंह ने बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की थी. पटना में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई थी.

राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं नीतीश कुमार

गौरतलब हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. ऐसे में अब वे सीएम का पद छोड़ने वाले हैं. चर्चा है कि कल यानी 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि वे सीएम का पद कब छोड़ेंगे. देखने वाली बात होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कब तक और कौन बनता है.

ये भी पढ़ें- BJP नेता संजय सरावगी ने ममता सरकार को घेरा, कहा- अवैध घुसपैठियों को TMC दे रही संरक्षण

Published at : 29 Mar 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS
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