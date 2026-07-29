#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुपौल में कोसी का तांडव, 35 से ज्यादा घर नदी में विलीन

सुपौल में कोसी का तांडव, 35 से ज्यादा घर नदी में विलीन

Supaul News In Hindi: सुपौल में कोसी नदी के तेज कटाव से दो सप्ताह में 35 से ज्यादा घर नदी में समा गए. कई परिवार बेघर हो गए हैं और राहत व पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में कोसी नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है. सुपौल सदर प्रखंड की तेलवा पंचायत के दियारा क्षेत्र में लगातार हो रहे कटाव से दर्जनों परिवारों का आशियाना उजड़ गया है. बीते दो सप्ताह में वार्ड संख्या-5 के नयानगर टोला और वार्ड संख्या-7 में 35 से अधिक घर कोसी नदी में समा चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ लोगों ने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है.

कटाव का सबसे ज्यादा असर वार्ड संख्या-5 के नयानगर टोला में देखने को मिला है. यहां 25 से अधिक मकान नदी की तेज धारा में समा चुके हैं. वहीं वार्ड संख्या-7 में भी करीब 10 घर कटाव की भेंट चढ़ गए हैं. जिन घरों में कभी परिवारों की रौनक थी, वहां अब सिर्फ कोसी की उफनती धारा दिखाई दे रही है. लोग अपनी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत से बनाया घर टूटते और बहते देख बेबस नजर आ रहे हैं.

NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!

भोजन, पढ़ाई और पशुओं की सुरक्षा बनी बड़ी चिंता

कटाव प्रभावित परिवारों का कहना है कि पिछले दो सप्ताह से हर दिन डर के साये में गुजर रहा है. घर टूटने के बाद कई परिवार खेतों के किनारे अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं, जबकि कुछ रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं. भोजन की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, पशुओं की सुरक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

पीड़ित मणिभूषण यादव, सुमित्रा देवी, सीताराम यादव और बुची यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि लगातार कटाव के बावजूद अब तक उन्हें राहत या पुनर्वास की कोई ठोस सहायता नहीं मिली है. उनका कहना है कि अब सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची है और वे किसी तरह अपना बचा-खुचा सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं.

प्रशासन ने किया निरीक्षण, सूची तैयार करने की बात

मंगलवार को तेलवा पंचायत की मुखिया सुमित्रा देवी के पुत्र एवं समाजसेवी विद्याभूषण यादव और सदर अंचल कार्यालय के निर्देश पर अंचल अमीन रवि कुमार ने कटाव प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया.

अंचल अमीन रवि कुमार ने बताया, "कटाव प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है. सूची पूरी होने के बाद सरकारी प्रावधानों के तहत राहत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी."

वहीं समाजसेवी विद्याभूषण यादव ने कहा, "कटाव की सूचना तत्काल प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में राहत सामग्री, तिरपाल, खाद्यान्न और आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई. उनका कहना है कि केवल सर्वेक्षण से पीड़ितों की परेशानी दूर नहीं होगी, बल्कि तत्काल राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी."

प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को जल्द राहत सामग्री, वैकल्पिक आवास, आर्थिक सहायता और स्थायी पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि अगर कटाव की यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दिनों में और कई घर कोसी नदी में समा सकते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट और भी बड़ा रूप ले सकता है.

और पढ़ें
Published at : 29 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Kosi River BIHAR NEWS Supaul News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सुपौल में कोसी का तांडव, 35 से ज्यादा घर नदी में विलीन
सुपौल में कोसी का तांडव, 35 से ज्यादा घर नदी में विलीन
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
बिहार
प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन
प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन
बिहार
बिहार: आंगनबाड़ी में 22 हजार भर्ती, सम्राट कैबिनेट से 24 एजेंडे पास
बिहार: आंगनबाड़ी में 22 हजार भर्ती, सम्राट कैबिनेट से 24 एजेंडे पास
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
इंडिया
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget