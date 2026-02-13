JDU का लालू-राबड़ी पर निशाना, नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'जंगल का जो जानवर है…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU का लालू-राबड़ी पर निशाना, नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'जंगल का जो जानवर है…'

Bihar Politics: जेडीयू के विधायक श्याम रजक मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं और ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Feb 2026 12:17 PM (IST)
बिहार में बजट सत्र चल रहा है. इस दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को लालू-राबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हुए जंगलराज पर निशाना साधा. बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि जंगल का जो जानवर है उसको अगर शहर में ले आइएगा तो मन नहीं लगेगा. जंगल में ही उसको मन लगेगा.

श्याम रजक ने आगे कहा, "जो जंगलराज के लोग थे उनको ये (एनडीए शासन का) राज शोभा नहीं देगा, क्योंकि यहां अमन चैन है. सब कुछ है. घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, सजा भी होती है, लेकिन जंगलराज वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जंगल का जो जानवर होता है वो जंगल में ही शोभा देता है.

'मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं हुई हैं…'

हत्या और लूट जैसी घटनाओं से जुड़े सवाल पर श्याम रजक ने जवाब देते हुए कहा, "हर दिन नहीं हो रही है. मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं और ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है. सरकार, प्रशासन, पुलिस सक्रियता के साथ लगी हुई है." 

'जानकारी ले लीजिए… कौन लोग राज चलाते थे'

इस सवाल पर कि विपक्ष का कहना है कि 2005 से पहले भी घटनाएं होती थीं तो गिरफ्तारी होती थी और कार्रवाई होती थी तो वो कैसे जंगलराज हो गया? इसका मतलब अभी भी तो जंगलराज है? इस पर श्याम रजक ने कहा, "मैं उदाहण दूं कि कितने लोगों की गिरफ्तारी होती थी? मैं भी उसका अंग रहा हूं… मुझे वो लोग नहीं बताएं कि गिरफ्तारी होती थी और लोग पकड़े जाते थे. सारे लोग तो अगल-बगल बैठे होते थे. नाम लूंगा तो दूसरा बवाल हो जाएगा. अब्दुल बारी सिद्दीकी अच्छे आदमी हैं. मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस राज (आरजेडी) में क्या-क्या नहीं होता था, जानकारी ले लीजिए कि कौन लोग राज चलाते थे." 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 13 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Shyam Rajak Patna Bihar Vidhan Mandal Budget Session BIHAR NEWS
