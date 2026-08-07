मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में PK की जीत के बाद JDU भी सतर्क! निशांत कुमार बोले- 'युवाओं को...'

बांकीपुर में PK की जीत के बाद JDU भी सतर्क! निशांत कुमार बोले- 'युवाओं को...'

Bihar Politics: निशांत कुमार ने कहा कि आज युवा जेडीयू की बैठक की है और युवाओं-कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप जन-जन तक जाएं और 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी बताएं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी  के साथ-साथ जेडीयू भी अब संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने में जुट गई है .इसी कड़ी में शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने युवा जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. 

इसमें सभी जिलों से आए युवा जेडीयू  कार्यकर्ता मौजूद रहे.जिसमें निशांत कुमार ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को कई मंत्र दिए.और लोगों खासकर युवाओं से जुड़ने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें: भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...

'युवाओं को बताएंगे 2005 से पहले की स्थिति' 

मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि आज युवा जेडीयू की बैठक की है और युवाओं-कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप जन-जन तक जाएं और 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति आई वह युवाओं को बताएं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें और उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएं. क्योंकी 2005 से हमारी सरकार रही है.उस समय के बच्चे आज युवा हो गए हैं उनको पहले की स्थिति की जानकारी नहीं है तो उन्हें यह बताना जरूरी है .

'2005 के बाद की स्थिति बेहतर हुई' 

निशांत कुमार ने कहा कि 2005 के बाद बिहार की हालत कैसे सुधारे, सुरक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में,सड़क में  जितने भी बेहतर काम हुए हैं, वह युवाओं को बताने की जरूरत है.आज अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो पिताजी ने 20 सालों से काम किया है वह हर युवा को जानना जरूरी है. हमारे पार्टी का हमारे पिताजी का क्या सोच रहा और क्या लक्ष्य रहा क्या काम हुआ है, वह सब हर युवाओं को और जन-जन तक पहुंचाने के लिए आज की बैठक की गई है.

यहां बता दें कि हालिया बांकीपुर उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन को करारी हार मिली थी, जिसके बाद बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी अपनी पकड बनाने के लिए काम कर रहा है. जिसमें अब संगठनों की बैठक शुरू हो रही है.

यह भी पढ़ें: JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'

Published at : 07 Aug 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
JDU BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर में PK की जीत के बाद JDU भी सतर्क! निशांत कुमार बोले- 'युवाओं को...'
बांकीपुर में PK की जीत के बाद JDU भी सतर्क! निशांत कुमार बोले- 'युवाओं को...'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...
बिहार
JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'
JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'
बिहार
पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल! बस समेत 5 गाड़ियां फूंकीं, पुलिस पर भी पथराव
पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल! बस समेत 5 गाड़ियां फूंकीं, पुलिस पर भी पथराव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
अतीक अहमद के बेटे उमर और अली को कोर्ट से राहत, छोटे भाई आबान के जनाजे में हो सकेंगे शामिल
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget