बांकीपुर में PK की जीत के बाद JDU भी सतर्क! निशांत कुमार बोले- 'युवाओं को...'

बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के साथ-साथ जेडीयू भी अब संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने में जुट गई है .इसी कड़ी में शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने युवा जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

इसमें सभी जिलों से आए युवा जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे.जिसमें निशांत कुमार ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को कई मंत्र दिए.और लोगों खासकर युवाओं से जुड़ने के निर्देश दिए.

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'युवाओं को बताएंगे 2005 से पहले की स्थिति'

मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि आज युवा जेडीयू की बैठक की है और युवाओं-कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप जन-जन तक जाएं और 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति आई वह युवाओं को बताएं. साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें और उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएं. क्योंकी 2005 से हमारी सरकार रही है.उस समय के बच्चे आज युवा हो गए हैं उनको पहले की स्थिति की जानकारी नहीं है तो उन्हें यह बताना जरूरी है .

'2005 के बाद की स्थिति बेहतर हुई'

निशांत कुमार ने कहा कि 2005 के बाद बिहार की हालत कैसे सुधारे, सुरक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में,सड़क में जितने भी बेहतर काम हुए हैं, वह युवाओं को बताने की जरूरत है.आज अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो पिताजी ने 20 सालों से काम किया है वह हर युवा को जानना जरूरी है. हमारे पार्टी का हमारे पिताजी का क्या सोच रहा और क्या लक्ष्य रहा क्या काम हुआ है, वह सब हर युवाओं को और जन-जन तक पहुंचाने के लिए आज की बैठक की गई है.

यहां बता दें कि हालिया बांकीपुर उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन को करारी हार मिली थी, जिसके बाद बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी अपनी पकड बनाने के लिए काम कर रहा है. जिसमें अब संगठनों की बैठक शुरू हो रही है.

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