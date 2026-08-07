मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...

भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...

Bhojpur News In Hindi: भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजीव सिंह ने कई गंभीर दावे किए. उन्होंने साजिश, बैलिस्टिक रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने गुरुवार को भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं. बिलौटी गांव पहुंचे अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि 17 जून 2026 को हुई घटना कोई अचानक हुई पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसकी योजना पहले से तैयार की गई थी.

उन्होंने दावा किया कि 15 जून से ही पूरी कार्रवाई की साजिश रची गई थी. हालांकि, ये सभी आरोप अधिवक्ता के दावे हैं और मामले की जांच व न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही इनकी पुष्टि हो सकेगी.

JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'

15 जून से साजिश का दावा, एसटीएफ की मौजूदगी पर उठाए सवाल

संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 16 जून को शाहपुर के तत्कालीन एसडीपीओ की ओर से पुलिस मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें इलाके में बड़ी हिंसक घटना की आशंका जताई गई थी. उनका दावा है कि यह रिपोर्ट वास्तविक स्थिति से अलग थी और इसी आधार पर एसटीएफ को भोजपुर बुलाया गया.

अधिवक्ता के मुताबिक, एसटीएफ की टीम 16 जून को ही बिलौटी गांव पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि अगले दिन भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के जरिए आत्मसमर्पण की इच्छा जताई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई में उसकी मौत हो गई.

बैलिस्टिक रिपोर्ट का हवाला देकर लगाए गंभीर आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि बैलिस्टिक जांच में पांच अलग-अलग हथियारों से फायरिंग के संकेत मिले हैं. उनके अनुसार शुरुआती तीन गोलियां कुछ दूरी से और बाद की दो गोलियां बेहद करीब से चलाई गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन के अंदर चली गोलियों से भरत तिवारी की मौत हुई. उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट, फेसबुक लाइव वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकते हैं.

राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा मामला, एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी का दावा

संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय में शिकायत भेजी थी. उनके अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने बिहार के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने दावा किया कि जांच के बाद एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने यह भी बताया कि नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरा कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

1400 करोड़ के कथित घोटाले से जोड़कर देखा मामला

अधिवक्ता ने भरत तिवारी की हत्या को जवइनिया गांव के विस्थापितों से जुड़े करीब 1400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जोड़ने का दावा किया. उनका कहना है कि भरत तिवारी इस मामले से जुड़े तथ्यों को सामने ला रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों की मिलीभगत से साजिश रची गई. हालांकि, इस कथित घोटाले को लेकर उन्होंने कोई सार्वजनिक दस्तावेज पेश नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराना है. अब सभी की नजरें इस मामले की आगे की जांच और न्यायिक कार्रवाई पर टिकी हैं.

'नितिन नवीन ने तो...' GEN Z पर मोहन भागवत के बयान पर RJD की तीखी प्रतिक्रिया

Published at : 07 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा दावा! वकील बोले- बैलिस्टिक रिपोर्ट...
बिहार
JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'
JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'
बिहार
पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल! बस समेत 5 गाड़ियां फूंकीं, पुलिस पर भी पथराव
पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल! बस समेत 5 गाड़ियां फूंकीं, पुलिस पर भी पथराव
बिहार
नवादा: सकरी नदी बनी जिंदगी का खतरा! रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण
नवादा: सकरी नदी बनी जिंदगी का खतरा! रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर क्या कहा।
जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर क्या कहा।
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Embed widget