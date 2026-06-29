Patna News: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 महिलाएं डूबीं, 2 लापता, एक की बची जान

पटना-वैशाली जिले की सीमा पर स्थित कच्ची दरगाह गंगा घाट पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. गंगा स्नान के दौरान तीन महिलाएं तेज बहाव में बह गईं. स्थानीय लोगों की त्वरित मदद से एक महिला को बचाया गया, जबकि दो अन्य अभी भी लापता हैं. घटना ने शादी के माहौल को मातम में बदल दिया है.

परिवार के अनुसार, कच्ची दरगाह निवासी विनय कुमार के घर रविवार को विवाह समारोह चल रहा था. रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था. सोमवार सुबह करीब 6 बजे रायबाग निवासी मीना देवी (60 वर्ष), कालादीयर महाजी निवासी सरस्वती देवी (65 वर्ष) और उनकी बहू रंजीता देवी (32 वर्ष) गंगा स्नान करने घाट पहुंचीं. ढलान पर पैर फिसलने से तीनों महिलाएं गहरे पानी में जा गिरीं. एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में वे तेज धारा में बहने लगीं.

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नाविकों और युवकों ने लगाई छलांग, एक को बचाया

घाट पर मौजूद नाविकों और स्थानीय युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. काफी मशक्कत के बाद बहू रंजीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अत्यधिक पानी पी जाने से उनकी हालत गंभीर है. उन्हें तुरंत कच्ची दरगाह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज जारी है.। मीना देवी और सरस्वती देवी देखते-देखते पानी में ओझल हो गईं.

दो थानों की संयुक्त टीम और SDRF कर रही तलाश

घटनास्थल वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन पटना के नदी थाना क्षेत्र से सटा होने के कारण दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू शुरू कर दिया. रुस्तमपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. जिला प्रशासन की पहल पर SDRF की टीम भी पहुंच गई. गोताखोरों और SDRF जवानों ने महाजाल डालकर लापता महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है. समाचार लिखे जाने तक दोनों महिलाओं के शव बरामद नहीं हो सके थे.

परिवार में छाया मातम, प्रशासन से मांग

विनय कुमार के घर जहां कल तक मंगलगीत गूंज रहे थे, वहां अब चीत्कार और रोना सुनाई दे रहा है. पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है. स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा की कमी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने प्रशासन से गंगा घाटों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, लाइफ जैकेट और बचाव उपकरण लगाने की मांग की है.

पुलिस और SDRF का रेस्क्यू अभियान जारी है. लापता महिलाओं की तलाश में नावों और गोताखोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

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