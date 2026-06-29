हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 महिलाएं डूबीं, 2 लापता, एक की बची जान

Patna News: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 महिलाएं डूबीं, 2 लापता, एक की बची जान

Patna News In Hindi: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान तीन महिलाएं डूबीं. एक को बचाया गया, दो लापता. शादी समारोह मातम में बदला. रुस्तमपुर-नदी थाना पुलिस और SDRF संयुक्त रेस्क्यू में जुटी हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

पटना-वैशाली जिले की सीमा पर स्थित कच्ची दरगाह गंगा घाट पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. गंगा स्नान के दौरान तीन महिलाएं तेज बहाव में बह गईं. स्थानीय लोगों की त्वरित मदद से एक महिला को बचाया गया, जबकि दो अन्य अभी भी लापता हैं. घटना ने शादी के माहौल को मातम में बदल दिया है.

परिवार के अनुसार, कच्ची दरगाह निवासी विनय कुमार के घर रविवार को विवाह समारोह चल रहा था. रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था. सोमवार सुबह करीब 6 बजे रायबाग निवासी मीना देवी (60 वर्ष), कालादीयर महाजी निवासी सरस्वती देवी (65 वर्ष) और उनकी बहू रंजीता देवी (32 वर्ष) गंगा स्नान करने घाट पहुंचीं. ढलान पर पैर फिसलने से तीनों महिलाएं गहरे पानी में जा गिरीं. एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में वे तेज धारा में बहने लगीं.

रिशु श्री टेंडर घोटाला: NDA सरकार से तेजस्वी यादव ने मांगे 20 सवालों के जवाब, 'एक मामूली सा ठेकेदार…'

नाविकों और युवकों ने लगाई छलांग, एक को बचाया

घाट पर मौजूद नाविकों और स्थानीय युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. काफी मशक्कत के बाद बहू रंजीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अत्यधिक पानी पी जाने से उनकी हालत गंभीर है. उन्हें तुरंत कच्ची दरगाह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज जारी है.। मीना देवी और सरस्वती देवी देखते-देखते पानी में ओझल हो गईं.

दो थानों की संयुक्त टीम और SDRF कर रही तलाश

घटनास्थल वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन पटना के नदी थाना क्षेत्र से सटा होने के कारण दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू शुरू कर दिया. रुस्तमपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. जिला प्रशासन की पहल पर SDRF की टीम भी पहुंच गई. गोताखोरों और SDRF जवानों ने महाजाल डालकर लापता महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है. समाचार लिखे जाने तक दोनों महिलाओं के शव बरामद नहीं हो सके थे.

परिवार में छाया मातम, प्रशासन से मांग

विनय कुमार के घर जहां कल तक मंगलगीत गूंज रहे थे, वहां अब चीत्कार और रोना सुनाई दे रहा है. पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है. स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा की कमी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने प्रशासन से गंगा घाटों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, लाइफ जैकेट और बचाव उपकरण लगाने की मांग की है. 

पुलिस और SDRF का रेस्क्यू अभियान जारी है. लापता महिलाओं की तलाश में नावों और गोताखोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.

राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?

Published at : 29 Jun 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Vaishali News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna News: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 महिलाएं डूबीं, 2 लापता, एक की बची जान
पटना: कच्ची दरगाह गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 महिलाएं डूबीं, 2 लापता, एक की बची जान
बिहार
पटना: टेंडर माफिया रिशु श्री मामले पर JDU मंत्री का पलटवार, तेजस्वी यादव को दी ये नसीहत
पटना: टेंडर माफिया रिशु श्री मामले पर JDU मंत्री का पलटवार, तेजस्वी यादव को दी ये नसीहत
बिहार
Patna Metro: अब मलाही पकड़ी तक चलेगी मेट्रो, 2 जुलाई को उद्घाटन, CM सम्राट ने दिए कई निर्देश
अब मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो, 2 जुलाई को उद्घाटन, CM सम्राट ने दिए कई निर्देश
बिहार
राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?
राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
इंडिया
Explained: मानसून का इंतजार खत्म! 4 दिन बाद दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन होगी बारिश, लेकिन अच्छी के साथ बुरी खबर क्या?
Monsoon 2026: 4 जुलाई को दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन से शुरू बारिश, लेकिन बुरी खबर भी मिली?
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget