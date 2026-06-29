राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?

जब से राबड़ी देवी (Rabri Devi) को 10 सर्कुलर आवास खाली करने का नोटिस मिला है तब से विवाद जारी है. नोटिस के अनुसार आज (सोमवार) आवास खाली करने का अंतिम दिन है. राबड़ी देवी को जो नया घर मिला है वहां सामान जाने लगा है लेकिन इस बीच नया पेच फंसता दिख रहा है.

राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में 22 जून को विभाग की तरफ से 10 सर्कुलर आवास खाली किए जाने से संबंधित अंतिम नोटिस का जिक्र किया गया है. इस नोटिस के मुताबिक 24 जून को भवन निर्माण विभाग की टीम के द्वारा आवास आवंटन के समय दिए गए सामान की सूची संलग्न नहीं होने का हवाला दिया गया है.

भवन निर्माण विभाग से मांगी गई सामान की लिस्ट

अब 10 सर्कुलर आवास के आवंटन के समय विभाग की ओर से दिए गए सामान की लिस्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास खाली करने को लेकर पेच फंसता दिख रहा है. राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने विभागीय सचिव से 10 सर्कुलर आवास के आवंटन के वक्त जो सामान उपलब्ध कराए गए थे उसकी लिस्ट मुहैया कराने को कहा है.

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अब खबर है कि सामान की आधिकारिक लिस्ट के मिलान के बाद आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आवास खाली करने के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए सामान की आधिकारिक लिस्ट की मांग की गई है.

2006 में राबड़ी देवी को आवंटित हुआ था आवास

बता दें कि 2006 में राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर आवास आवंटित किया गया था. अब 20 साल पुराने रिकॉर्ड को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. इस बीच राबड़ी देवी की तरफ से आवास खाली करने के लिए कम से कम 5 जुलाई तक समय मांगा गया है. आवास के साथ आवंटित सामान की लिस्ट और मिलान के लिए इस समय की मांग की गई है.

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