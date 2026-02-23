हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी, सबसे अधिक अध्यक्ष पद का नामांकन रद्द

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी, सबसे अधिक अध्यक्ष पद का नामांकन रद्द

PUSU Elections 2026 Candidates List: अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. चुनाव 28 फरवरी को होना है. अब देखना होगा कि किसके सिर अध्यक्ष पद का ताज सजता है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 06:46 PM (IST)
स्क्रूटनी के बाद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सोमवार (23 फरवरी, 2026) की शाम जारी हो गई. सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिए नामांकन करने वाले 51 प्रत्याशियों में से 10 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ. वहीं सबसे अधिक अध्यक्ष पद के पांच प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है. 

सबसे अधिक अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. उपाध्यक्ष के लिए 9, महासचिव के लिए 9, संयुक्त सचिव के लिए 8 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. अब अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे. 

उपाध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द

वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है. अब आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे. महासचिव के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए थे. इनमें से किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ है. कोषाध्यक्ष पद के दो प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है. अब सात प्रत्याशी इस पद के लिए मैदान में होंगे. संयुक्त सचिव के दो प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है. अब इस पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे. बता दें कि चुनाव 28 फरवरी को होंगे. देखना होगा कि किसके सिर अध्यक्ष पद का ताज सजता है.

काउंसलर के 22 पदों के लिए 54 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद 9 नामांकन रद्द किए गए हैं. अब कुल 45 काउंसलर प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे.

सबसे चौंकाने वाली बात है यह है कि वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से एक, पटना ट्रेनिंग कॉलेज से एक और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एजुकेशन एंड लॉ से एक उम्मीदवार का नामांकन नामांकन सही पाया गया है. अब यह तीनों निर्विरोध चुन लिए जाएंगे. वहीं काउंसलर पद के लिए पटना वीमेंस कॉलेज से 8 में 7 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे. फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के 6, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के 4, फैकल्टी ऑफ साइंस के तीन, पटना लॉ कॉलेज के 4, पटना साइंस कॉलेज के 4, पटना कॉलेज से 4, वाणिज्य महाविद्यालय के 3, बिहार नेशनल कॉलेज से 2, मगध महिला कॉलेज से 2 और आर्ट कॉलेज से 3 काउंसलर प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे.

Published at : 23 Feb 2026 06:35 PM (IST)
बिहार
