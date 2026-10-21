बेगूसराय: दारोगा ने महिला डांसर को मारा थप्पड़, पिस्टल लहराई, मची अफरा-तफरी

बिहार के बेगूसराय में दुर्गा पूजा के जागरण कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा महिला कलाकार को थप्पड़ मारने के बाद हंगामा मच गया है. वायरल वीडियो में एक पुलिस अधिकारी मंच पर चढ़कर महिला डांसर को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है. आरोप है कि विरोध करने पर अधिकारी ने पिस्टल भी लहराई. घटना के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं.

पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पान गाछी स्थित मां वैष्णवी दुर्गा समिति का है. यहां नवमी के दिन सोमवार (19 अक्टूबर 2026) को देर रात जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. मंच पर महिला कलाकार प्रस्तुति दे रही थी. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात मुफस्सिल थाने के एक दारोगा मंच पर पहुंच गए. वायरल वीडियो में वह महिला कलाकार को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं.

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विरोध के बाद पिस्टल लहराने का आरोप

आयोजकों का आरोप है कि दारोगा नशे की हालत में थे. उन्होंने मंच पर चढ़कर महिला कलाकार के साथ मारपीट की और आयोजक मंडल के सदस्यों से भी दुर्व्यवहार किया. आरोप है कि जब वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो दारोगा ने पिस्टल निकालकर लहराई. इससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

महिला कलाकार ने कहा- हमें इंसाफ चाहिए

महिला कलाकार ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने कार्यक्रम बंद करने को कहा था. इसके बाद वे मंच से जाने लगीं. इसी दौरान अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया. कलाकार ने सवाल उठाया कि महिला कलाकार का कार्यक्रम बंद कराने के लिए महिला पुलिसकर्मी को भेजा जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है और न्याय की मांग की है.

एसपी ने सदर एसडीपीओ को सौंपी जांच

वीडियो सामने आने के बाद एसपी मनीष कुमार ने सदर एसडीपीओ-1 प्रशांत कुमार को मामले की जांच सौंपी है. डीएसपी मुख्यालय निखिल कुमार ने भी वायरल वीडियो मिलने और जांच के आदेश दिए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और पुलिस विभाग की अगली कार्रवाई पर है.

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