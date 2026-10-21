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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का निशाना, बोले- 'देश को तोड़ने वाले...'

राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का निशाना, बोले- 'देश को तोड़ने वाले...'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी की एकजुटता की अपील का समर्थन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं. गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए ऐसी ताकतों का मुकाबला करना जरूरी है.

गिरिराज सिंह ने कहा, "देश के अंदर टुकड़े-टुकड़े गैंग भारत को तोड़ने के लिए सक्रिय है. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसका चेहरा बेनकाब हो गया है. उसमें तिलचट्टा पार्टी (CJP) का भी चेहरा बेनकाब हो गया. मंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को पहचानने और उनका मुकाबला करने की जरूरत है.

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प्रशांत भूषण और अन्य लोगों का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में प्रशांत भूषण और कुछ अन्य लोगों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं मिलने की बात कहकर आंदोलन और खून बहने जैसी बातें की जा रही हैं. जाकिर हुसैन का आना, सारे ऐसे आतंकवादी तत्वों का उसमें घुसना ये बताता है कि देश का दुश्मन बाहरी ताकत के हाथ ये टुकड़े-टुकड़े गैंग खेल रहा है.

आगे कहा कि दशहरा के अवसर पर मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा. आगे बढ़ता हुआ भारत जो किसी के सामने झुका नहीं और भारत के हित में ही काम किया चाहे तेल लेने का सवाल हो या फिर समझौता करने का सवाल हो.

राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर साधा निशाना

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने वाली ताकतों का साथ देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहा है. मंत्री ने दावा किया कि देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को जनता सफल नहीं होने देगी.

पीएम मोदी ने की थी राष्ट्रहित में एकजुटता की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विजयादशमी समारोह के दौरान सभी राजनीतिक दलों और संस्थाओं से राष्ट्रहित में एकजुट होने की अपील की थी. उन्होंने ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ यानी ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना अपनाने पर जोर दिया. पीएम ने कहा कि देश को बांटने वाली मानसिकता और भारत की संस्कृति के खिलाफ खड़ी ताकतों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 21 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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