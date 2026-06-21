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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के परिजनों से मिले बिहार विधान परिषद के सभापति, कहा- मुख्यमंत्री को देंगे जानकारी

भरत तिवारी के परिजनों से मिले बिहार विधान परिषद के सभापति, कहा- मुख्यमंत्री को देंगे जानकारी

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने संवेदना जताते हुए कहा कि एक जवान बेटे की मौत पूरे परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है. दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 21 Jun 2026 04:44 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है. इस कड़ी में रविवार (21 जून) को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे. उन्होंने भरत तिवारी के माता-पिता और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की. साथ ही इस मामले में न्याय सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया.

परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अवधेश नारायण सिंह ने कहा, ''मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं और एक पड़ोसी तथा सामाजिक व्यक्ति के नाते परिवार के दुख में सहभागी बनने आया हूं. एक जवान बेटे की मौत पूरे परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है और वह इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं.''

'भरत के मां-बाप पर दुखों का पहाड़ टूटा है'

सभापति ने कहा, “परिवार का एक जवान बेटा चला गया है. मां-बाप पर जो दुख टूटा है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. हम यहां उन्हें यह एहसास कराने आए हैं कि इस दुख में हम भी उनके साथ हैं.” हालांकि उन्होंने अपने संवैधानिक पद का हवाला देते हुए मामले के तथ्यों पर सीधे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि वह जो कुछ गांव में देखकर और सुनकर जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे.

जांच की समय सीमा तय होनी चाहिए- अवधेश नारायण सिंह

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति किया जाना सकारात्मक कदम है. जांच निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके. उन्होंने कहा, “सरकार ने रिटायर्ड जज को जांच की जिम्मेदारी दी है, यह अच्छा कदम है. लेकिन मेरी राय है कि जांच की समय सीमा तय होनी चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आनी चाहिए. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा.”

सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या बोले अवधेश नारायण सिंह?

सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर सभापति ने कहा कि गांव में कई लोगों ने यह मांग उनके सामने रखी है. उन्होंने कहा, “सीबीआई जांच की मांग को लेकर मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा. लेकिन जब न्यायिक जांच पहले से चल रही है तो उसकी रिपोर्ट आने देना चाहिए. आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना जरूरी है.”

परिवार और ग्रामीणों की मांगों को सरकार के सामने रखेंगे- सभापति

मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने और परिजनों पर कार्रवाई किए जाने संबंधी सवाल पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, ''हमने परिवार और ग्रामीणों की सभी बातें सुनी हैं और इन बिंदुओं को भी सरकार के समक्ष रखेंगे.'' भरत तिवारी के मोबाइल फोन को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''गांव के लोगों ने बताया कि मोबाइल अभी तक परिवार को नहीं मिला है. मैं इस संबंध में भी जानकारी लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा.''

भरत तिवारी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं- सभापति

उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज और तस्वीरें भी उन्हें दिखाई गई हैं, जिन्हें वह संबंधित स्तर पर रखेंगे ताकि जांच में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके. परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर उपसभापति ने कहा, ''परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. सरकार से सहायता दिलाने का प्रयास करूंगा. अगर जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत रूप से भी मदद करूंगा.''

वहीं बिहार की पुलिस व्यवस्था और पुलिसिंग मॉडल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर होने के कारण वह जांच पूरी होने से पहले इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते.

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Published at : 21 Jun 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Awadhesh Narayan Singh Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Tiwari
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