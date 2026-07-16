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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMrityunjay Tiwari Resignation: मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'पहली बात तो वो…'

Mrityunjay Tiwari Resignation: मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'पहली बात तो वो…'

Mrityunjay Tiwari Resignation: आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का कहना है कि लालू और तेजस्वी यादव में उनकी भक्ति एवं आस्था है, तो क्यों इस्तीफा करेंगे? पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jul 2026 09:49 PM (IST)
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आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को पार्टी छोड़ दी. वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कई कारण बताए. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है. पार्टी ने मृत्युंजय तिवारी की नाराजगी को दूर करने की बात कही है.

आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, "पहली बात तो वो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं. लालू जी में और तेजस्वी यादव में उनकी भक्ति और आस्था है, तो क्यों इस्तीफा करेंगे? नाराजगी को दूर किया जाता है. नाराजगी दूर होनी ही है… और कोई बात नहीं है."

अब मंगनी लाल मंडल के बयान से ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है. उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी.

यह भी पढ़ें- मृत्युंजय तिवारी ने RJD से दिया इस्तीफा, लालू यादव के करीबी थे, कहा- 'कुछ लोग…'

'तेजस्वी यादव की भी नहीं चल रही'

दूसरी ओर एएनआई से बातचीत में मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "कुछ लोगों ने पिछले 7-8 महीने से लगातार अपमानित करने का काम किया. हमने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में बात की. सब लोगों ने आश्वासन दिया. हमने तेजस्वी यादव से भी कहा. तेजस्वी यादव भी कोई संज्ञान नहीं लिए. कुछ लोग पार्टी में खुदको इतना बड़ा समझ रहे हैं कि उनके आगे तेजस्वी यादव की भी नहीं चल रही. हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता के लिए राजद से त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था."

बता दें कि मृत्युंजय तिवारी की गिनती आरजेडी के अच्छे प्रवक्ताओं में होती थी. नेशनल चैनल पर वे पार्टी की बातों को काफी बेहतर और दमदार तरीके से रखते थे. अब देखना होगा कि आगे उनका क्या कदम होता है.

यह भी पढ़ें- Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार पर ली चुटकी, 'स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jul 2026 09:38 PM (IST)
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