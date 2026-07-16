मृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर
Mrityunjay Tiwari Resigned: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी मजबूती के साथ आरजेडी की बात को रखते थे. उन्होंने जो फैसला लिया अच्छा लिया.
आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है. गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को जैसे ही मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफे का ऐलान किया तो बीजेपी को मौका मिल गया. इसी क्रम में पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर मृत्युंजय तिवारी तिवारी बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वागत है.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, "मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता थे और पूरी मजबूती के साथ आरजेडी की बात को रखते थे, समर्पित भाव से काम करते थे, जिस पार्टी में सम्मान न हो उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है. मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिवारी जी ने देर-सवेर जो भी फैसला लिया है अच्छा लिया है."
'...तो निश्चित तर पर हम लोग स्वागत करेंगे'
आगे उन्होंने कहा, "अगर मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे. अभी उन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन इच्छा प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे."
बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता रहा है और सम्मान ने मिले तो वैसे व्यक्ति को हम लोग सम्मान देते रहे हैं.
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कांग्रेस ने जताया दुख
उधर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये मृत्युंजय तिवारी का निजी फैसला है, लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के वो बड़े ही जिम्मेदार नेता थे. लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व उनके इस फैसले पर आगे विचार करेगा. फिर से उनको पार्टी में जोड़ेगा.
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