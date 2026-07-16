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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर

मृत्युंजय तिवारी के RJD छोड़ते ही BJP को मिला मौका, पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर

Mrityunjay Tiwari Resigned: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी मजबूती के साथ आरजेडी की बात को रखते थे. उन्होंने जो फैसला लिया अच्छा लिया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jul 2026 10:32 PM (IST)
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आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है. गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को जैसे ही मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफे का ऐलान किया तो बीजेपी को मौका मिल गया. इसी क्रम में पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर मृत्युंजय तिवारी तिवारी बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वागत है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, "मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता थे और पूरी मजबूती के साथ आरजेडी की बात को रखते थे, समर्पित भाव से काम करते थे, जिस पार्टी में सम्मान न हो उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है. मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिवारी जी ने देर-सवेर जो भी फैसला लिया है अच्छा लिया है." 

'...तो निश्चित तर पर हम लोग स्वागत करेंगे'

आगे उन्होंने कहा, "अगर मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे. अभी उन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन इच्छा प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करेंगे." 

बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता रहा है और सम्मान ने मिले तो वैसे व्यक्ति को हम लोग सम्मान देते रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'पहली बात तो वो…'

कांग्रेस ने जताया दुख

उधर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये मृत्युंजय तिवारी का निजी फैसला है, लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के वो बड़े ही जिम्मेदार नेता थे. लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व उनके इस फैसले पर आगे विचार करेगा. फिर से उनको पार्टी में जोड़ेगा.

यह भी पढ़ें- मृत्युंजय तिवारी ने RJD से दिया इस्तीफा, लालू यादव के करीबी थे, कहा- 'कुछ लोग…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
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