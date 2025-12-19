पटना में स्कूलों के लिए नए आदेश जारी, अब इतने समय तक ही होगी पढ़ाई 

बिहार की राजधानी पटना में ठंड के बीच बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं. तापमान गिरने के कारण स्कूल सुबह 9.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक ही खुले रहेंगे.

जिन कक्षाओं में प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षाएं होंगी, वे सामान्य समय पर ही चलेंगी. यह आदेश 19 से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.