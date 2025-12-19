बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करंट लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना गुरुवार (18 दिसंबर) सुबह फकुली थाना क्षेत्र के मलकोनी गांव में हुई. हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार का कहना है कि सुबह के समय तीनों एक साथ खेत पर गए थे. खेत में गिरे तार की चपेट में आ गए.

हाई-टेंशन तार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुई है. सबसे पहले 60 वर्षीय चंदेश्वर राय उस तार की चपेट में आ गए. उन्हें करंट लगते देख आसपास मौजूद लोग घबरा गए. अपने पिता को तड़पता देख उनका पुत्र मिठ्ठू कुमार और रिश्तेदार विक्की कुमार उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वे भी बिजली के तार के संपर्क में आ गए.

पुलिस ने मामले की शुरू की जांच

तेज करंट की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हाई-टेंशन तार खेत में कैसे और किन परिस्थितियों में गिरा.

संबंधित विभाग से डीएसपी ने मांगी रिपोर्ट

डीएसपी अनीमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि संबंधित विभाग ने खेत में गिरे बिजली के तार को समय रहते नहीं हटाया गया. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और संबंधित विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है.

