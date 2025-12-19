हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में भीषण ठंड के बीच फिर बदली पटना में स्कूलों की टाइमिंग, DM ने जारी किया ऑर्डर

बिहार में भीषण ठंड के बीच फिर बदली पटना में स्कूलों की टाइमिंग, DM ने जारी किया ऑर्डर

Patna School Time: बिहार में भीषण ठंड को देखते हुए पटना में स्कूलों का समय बदला है. डीएम ने सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 3.30 बजे तक क्लास चलाने का निर्देश दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Dec 2025 05:38 PM (IST)
बिहार में जारी ठिठुरन वाली ठंड के बीच पटना में एक बार फिर से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को पटना के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है. शनिवार (20 दिसंबर, 2025) से गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) तक के लिए ये आदेश प्रभावी रहेगा. आदेश के मुताबिक अब सुबह के 10 बजे से लेकर 3.30 बजे तक कक्षा का संचालन करना है.

पटना जिलाधिकारी के एक्स हैंडल से आदेश पत्र जारी करते हुए लिखा गया है, "जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम एवं कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में सभी कक्षा की शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 20.12.2025 से 25.12.2025 तक 10:00 बजे पूर्वाह्न से 03:30 बजे अपराह्न के बीच ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है."

पहले 9 बजे से 4.30 तक कक्षा चलाने का था आदेश

बता दें कि इससे पहले बीते गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को ही पटना डीएम ने ठंड को देखते हुए यह आदेश जारी किया था कि 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4.30 बजे तक चलेंगी. इस बीच बिहार में शुक्रवार को इतनी ठंड बढ़ गई कि आदेश में फिर से बदलाव किया गया है. अगर इसी तरह ठंड में बढ़ोतरी होती रही तो जल्द स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी हो सकता है.

बिहार के मौसम की बात की जाए तो कई जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया है. शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को तो पटना सहित बिहार के लगभग जिलों में लोगों को धूप का दर्शन नहीं हुआ. अलग सुबह भारी कुहासा छाया रहा. मौसम विभाग की मानें तो अभी अगले तीन दिन तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इससे ठिठुरन और बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर क्यों भड़के बड़े भाई तेज प्रताप? बोले- 'राज्य की गरीब, दलित…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Patna BIHAR NEWS Patna School Time
