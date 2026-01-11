बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस बीच प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है. डीएम ने सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते ये फैसला लिया गया है. इस संबंध में रविवार (11 जनवरी) को पटना के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं.

जिला प्रशासन ने ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत दिया है. इसके मुताबिक पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूल सहित) में पांचवी क्लास तक की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है. यह आदेश सोमवार से लागू होगा और 13 जनवरी तक प्रभावी रहेगा.

क्लास 6 से ऊपर के बच्चों के लिए क्या आदेश?

इस आदेश में ये भी साफ किया गया है कि छठी और उससे ऊपर की क्लास सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक उचित सावधानियों के साथ जारी रह सकती हैं. हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित स्पेशल क्लास या परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो.



बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि मौजूदा गंभीर कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा मंडरा रहा है. इसलिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का समय तुरंत पुनर्निर्धारित करें. यह आदेश पटना में ठंड के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच आया है.

पटना में ठंड के साथ घना कोहरा

पिछले कुछ दिनों से पटना में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि घना कोहरा दृश्यता को काफी कम कर रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में शीतलहर और पछुआ हवाओं का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है.