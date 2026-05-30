हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: 'टेंडर माफिया' रिशु श्री की गिरफ्तारी से बिहार में सियासी हलचल, कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग

Patna News: 'टेंडर माफिया' रिशु श्री की गिरफ्तारी से बिहार में सियासी हलचल, कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग

Patna News: टेंडर माफिया रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. ED की जांच में उसके कई बड़े IAS अधिकारियों से संबंध सामने आए हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 30 May 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के चर्चित टेंडर माफिया रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. विशेष निगरानी इकाई (SVU) द्वारा 28 मई को गिरफ्तार किए गए रिशु श्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है.

265 करोड़ की संपत्ति और टेंडर घोटाले का बड़ा मामला

रिशु श्री पर टेंडर हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप हैं. आरोप है कि उसने अपनी कंपनियों को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी और कई IAS अधिकारियों की पोस्टिंग भी प्रभावित की. ED की जांच में भी उसके कई बड़े IAS अधिकारियों से संबंध सामने आए हैं. 

बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया

कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली- “IAS अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई?”

रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा, “एक टेंडर माफिया अधिकारियों की पोस्टिंग तय करता था, टेंडर दिलवाता था और कमीशन बांटता था. फिर भी सरकार चुप है. जिन IAS अधिकारियों के नाम रिशु श्री से जुड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?” उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तुरंत ऐसे अधिकारियों को हटाएं जिनका नाम इस घोटाले में आ रहा है. राठौड़ ने कहा कि एक आम MLA या दरोगा भी ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं करवा सकता, फिर रिशु श्री जैसे व्यक्ति इतना प्रभाव कैसे चला पाता था?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब रिशु श्री को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रहा है. सघन पूछताछ में और बड़े अधिकारियों के नाम सामने आने की संभावना है. रिशु श्री की गिरफ्तारी बिहार में टेंडर माफिया और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करती है. विपक्ष इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे एक व्यक्ति विशेष का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगा है.

CM सम्राट चौधरी के हरा गमछा और AI कैमरे वाले बयान पर RJD का तंज, 'लगाना ही है तो…'

Published at : 30 May 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Bihar Crime BIHAR NEWS Rishu Shree
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna News: 'टेंडर माफिया' रिशु श्री की गिरफ्तारी से बिहार में सियासी हलचल, कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग
पटना: 'टेंडर माफिया' रिशु श्री की गिरफ्तारी से बिहार में सियासी हलचल, कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
बिहार
Patana News: पटना में NH पर अवैध पार्किंग- ढाबों पर सख्ती, 15 दिनों में नहीं हटाए तो होगा ये कड़ा एक्शन
पटना में NH पर अवैध पार्किंग- ढाबों पर सख्ती, 15 दिनों में नहीं हटाए तो होगा ये कड़ा एक्शन
बिहार
'बाबा बागेश्वर ने सच्चाई बताकर...', NEET पेपर लीक पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर RJD ने सरकार को घेरा
'बाबा बागेश्वर ने सच्चाई बताकर...', NEET पेपर लीक पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर RJD ने सरकार को घेरा
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Tata Tiago Ev facelift vs old: Kya changes hain? #tata #tatatiago #autolive
नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Fuel Prices बढ़े तो Indians क्यों खरीद रहे Hybrid Cars? #fuelprices #hybridcars #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल को मान्यता देगा पाकिस्तान? जब रिपोर्टर ने मार्को रुबियो के सामने इशाक डार से पूछा सवाल तो मिला ये जवाब
इजरायल को मान्यता देगा PAK? जब मार्को रुबियो के सामने इशाक डार से पूछा गया सवाल तो दिया ये जवाब
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई
तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
हेल्थ
Ebola Virus Outbreak: कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget