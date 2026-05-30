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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना में NH पर अवैध पार्किंग- ढाबों पर सख्ती, 15 दिनों में नहीं हटाए तो होगा ये कड़ा एक्शन

Patna News: पटना में NH पर अवैध पार्किंग- ढाबों पर सख्ती, 15 दिनों में नहीं हटाए तो होगा ये कड़ा एक्शन

Patna News In Hindi: एनएच पर अवैध पार्किंग और ढाबों पर प्रशासन ने सख्ती कर दी है. अवैध निर्माण 15 दिनों में हटाने का आदेश जारी हुआ है. इसके बाद आज्ञा के उल्लंघन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 30 May 2026 02:21 PM (IST)
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पटना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से वाहन खड़ा करने और ढाबे-दुकानें लगाने वालों के खिलाफ पटना जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएम त्याग राजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

15 दिनों में NH को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश

शुक्रवार 29 मई को डीएम त्याग राजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की. बैठक में फैसला लिया गया कि मोकामा से बेता और मसौढ़ी तक नेशनल हाईवे के किनारे लगे सभी अवैध ढाबे, दुकानें और खड़ी बड़ी गाड़ियों को 15 दिनों के अंदर हटा दिया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि NH पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है. इनकी वजह से जाम लगता है और जानलेवा हादसे होते हैं. 

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भारी जुर्माना व जेल, वाहन होंगे जब्त

डीएम ने साफ कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है. अब अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे, भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भी भेजा जाएगा. नगर व्यवस्था के अपर जिला दंडाधिकारी को एनएच से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

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पटना जिला प्रशासन का यह कदम राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम, तेज और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. प्रशासन की इस सख्ती से अवैध ढाबा मालिकों और ट्रक पार्किंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है. जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनुपालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Published at : 30 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Illegal Parkingm On Nh
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