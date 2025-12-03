पटना: ड्राई स्टेट बिहार में हुई शराब पार्टी, दोस्त की पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या, आरोपी फरार

राजीव नगर थाना क्षेत्र में सोमवार (2 दिसंबर) रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. शराबबंदी वाले बिहार में कथित रूप से चली शराब पार्टी के बाद एक महिला की बेरहमी से ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रियंका कुमारी निवासी समस्तीपुर के रूप में हुई है.

घटना की सूचना सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से बातचीत की. पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे और प्रियंका को न्याय दिलाया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

घटना के संबंध में पति मेघनाथ ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार शाम करीब 8:30 बजे अपने दोस्तों प्रकाश उर्फ जेपी और लालू उर्फ मुखिया के इंद्रपुरी स्थित कमरे पर गया था. वहां दोनों दोस्तों के साथ उसने शराब पी, जिसके दौरान आपसी विवाद बढ़ गया और दोनों ने उसकी पिटाई कर दी. मेघनाथ के मुताबिक, मारपीट के बाद उसने अपने भाई दिलखुश को फोन किया और उसे मौके पर बुलाया. दिलखुश ने उसे वहां से निकालकर बाहर भेज दिया. इसके बाद दिलखुश अपने घर चला गया जबकि मेघनाथ रेपिडो से अपने घर की ओर लौट पड़ा.

घर पहुंचते ही मेघनाथ के होश उड़ गए. उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रियंका कमरे में खून से लथपथ पड़ी है और उसका सिर ईंट से बुरी तरह कुचला गया है. पास में उनका 7 वर्षीय बच्चा डरा-सहमा रो रहा था. मेघनाथ तुरंत पत्नी को अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया.

मेघनाथ का आरोप, दोस्तों ने की पत्नी की हत्या

मेघनाथ का आरोप है कि जिन दोस्तों के साथ वह शराब पार्टी में शामिल था, उन्होंने ही घर आकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी. वह दावा करता है कि उसके पहुंचने से पहले आरोपी घर से फरार हो गए थे. हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस शुरुआती जांच में विवाद और प्रतिशोध की संभावना को खारिज नहीं कर रही.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

राजीव नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की. कमरे से खून से सनी ईंट और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मृतका के परिजनों से भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

यह घटना शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब सेवन और उससे जुड़े अपराधों पर फिर सवाल खड़ा करती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अक्सर शराबबंदी के बावजूद गुप्त रूप से शराब की बिक्री होती है, जिसके चलते विवाद और अपराध बढ़े हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए