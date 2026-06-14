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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, पथराव के बाद रेलवे ट्रैक पर काटा बवाल

पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, पथराव के बाद रेलवे ट्रैक पर काटा बवाल

Patan News in Hindi: परीक्षार्थियों द्वारा पथराव किया गया, रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेन को रोका. इस पूरे मामले पर रेल आईजी अमरेश कुमार ने कहा कि लगभग रात 11:45 बजे दो ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी.

By : आर्यन आनंद | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Jun 2026 07:58 AM (IST)
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राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेशन पर आज जमकर हंगामा हुआ. यह हंगामा मध निषेध विभाग के परीक्षार्थियों द्वारा किया गया. दरअसल रविवार (14 जून) यानी आज बिहार के विभिन्न जिलों में मध निषेध विभाग की परीक्षा का सेंटर रखा गया है. यही परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी. लेकिन पाटलिपुत्र स्टेशन पर पहुंचे परीक्षार्थियों ने परीक्षा से पहले ही जमकर बवाल काटा है.

परीक्षार्थियों द्वारा पथराव किया, रेलवे ट्रैक पर उतरकर ट्रेन परिचालन को रोका है. इस पूरे मामले पर रेल आईजी अमरेश कुमार ने कहा कि लगभग रात 11:45 बजे दो ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई थी. यह ट्रेन परीक्षार्थियों के लिए भी थी, लेकिन इसी दौरान दो से ढाई सौ की संख्या में भीड़ स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बैठ गई और स्पेशल ट्रेन की मांग करने लगी.

स्पेशल ट्रेन की मांग को लेकर काटा हंगामा

इस भीड़ का कहना था कि परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रेन दिलाई जाए. इस पर रेल प्रशासन ने हाई लेवल पर बात करते हुए स्पेशल ट्रेन भी मुहैया करा दी. लगभग 2:30 बजे स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र स्टेशन पर आ भी गई, लेकिन जो लोग ट्रैक पर बैठे थे उनकी मनसा कुछ और थी.

स्पेशल ट्रेन आने के बावजूद इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया. साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा पथराव भी किया गया. जिसके जवाब में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया. पुलिस ने टियर गैस छोड़े और स्थिति को काबू में किया. पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने आए उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और ट्रेन में तोड़-फोड़ की खबरें आईं.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं और लाठीचार्ज किया. हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं. उम्मीदवार ट्रेन की अपर्याप्त व्यवस्था का विरोध कर रहे थे.

यह विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब परीक्षा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन में तोड़-फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा और चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ीं. IG समेत कई अधिकारियों को मामूली चोटें आईं. सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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घटना पर क्या बोले आईजी?

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा के बारे में IG जितेंद्र राणा ने कहा, "यहां लगभग 200-250 छात्र थे जो ट्रेन को चलने से रोक रहे थे. जब पुलिस ने RPF, GRP और ज़िला पुलिस बल के साथ मिलकर उन्हें रास्ता खाली करने के लिए मनाने की कोशिश की, तो उनमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाज़ी शुरू कर दी. जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई की. पुलिस की कार्रवाई के बाद भीड़ को हटा दिया गया और अब सभी ट्रेनें फिर से चलने लगी हैं."

पटना डीएम ने घटना पर दी यह जानकारी

पटना डीएम डॉ. थियागराजन ने कहा, "लगभग आधी रात को हमें सूचना मिली कि कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं. हमने उनसे बार-बार अनुरोध किया कि वे हंगामा न करें और परीक्षा देने के इच्छुक परीक्षार्थियों के साथ सहयोग करें. हालांकि, कुछ असामाजिक तत्वों ने बार-बार आपातकालीन व्यवस्था का उल्लंघन किया और विभिन्न मांगें रखीं, जैसे कि विशेष ट्रेनों की मांग, जबकि दो विशेष ट्रेनें पहले से ही उपलब्ध थीं."

उन्होंने बताया कि उन्होंने परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी रोका. इन समस्याओं के कारण हमें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं. परीक्षा देने वालों के लिए बनी ट्रेनें पहले ही रवाना हो चुकी हैं. रेल सेवाएं भी सामान्य रूप से चल रही हैं.

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Published at : 14 Jun 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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