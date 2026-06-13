खेसारी लाल यादव के खान सर को सपोर्ट करने पर बोले तेज प्रताप, 'हम खान वान का...'

खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद को लेकर सियासत भी जारी है. बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सिंगर खेसारी लाल यादव के खान सर को सपोर्ट करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम खान वान का सपोर्ट नहीं करते हैं.

2 जून की रात को 15 से 20 लोगों के एक ग्रुप ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और परिसर पर पथराव किया था. पटना के एसएसपी ने बताया था कि खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज प्राथमिकी में खान सर का नाम शामिल किया गया. पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी थी.

खान सर ने पहले फायरिंग का लगाया था आरोप

तोड़फोड़ की घटना के तुरंत बाद केजीएस के संस्थापक खान सर ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने फायरिंग की थी. हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वास्तव में फायरिंग हुई थी या नहीं, इसकी पुष्टि सिर्फ पुलिस जांच से ही हो सकती है.

दो सुरक्षा गार्ड को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने 4 जून 2026 को कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को कथित रूप से हवा में फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

रोशन आनंद के छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन

पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस बीच, प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि खान सर ने खुद इस घटना की साजिश रची थी. वहीं, रोशन आनंद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की थी.

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