बिहार: महिला संग पकड़ा गया मौलवी, ग्रामीणों ने बांधकर पीटा, पंचायत ने 2 लाख में दबाया मामला!

बिहार के सुपौल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी-जोड़े को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है मौलवी

बताया जाता है कि बीते रविवार (07 दिसंबर, 2025) को गांव के लोगों ने एक मौलवी और एक शादीशुदा महिला को संदिग्ध अवस्था में देख लिया. जानकारी के अनुसार, मौलवी गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है. दोनों जब पकड़े गए तो गांव के लोग उग्र हो उठे. इसके बाद ना सिर्फ मौलवी बल्कि महिला को भी पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया. इसके बाद भीड़ ने मौलवी की निर्ममता से पिटाई की, जबकि महिला सहमी रही. आक्रोश में कोई लाठी तो कोई डंडे से मौलवी पर अपना गुस्सा निकालता रहा.

दो लाख में मामला दबाने का दावा

दूसरी ओर इस घटना के बाद गांव में तत्काल पंचायत बैठी. स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि पंचायत ने मामले को दबाने के लिए करीब दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और समझौता करा दिया. हालांकि, इसी बीच किसी ने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पूरा इलाका इस घटना को लेकर गर्मा गया है.

दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

इस पूरे मामले पर बलुआ बाजार थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा चुकी है और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पंचायत न्याय पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां भीड़ न्यायपालिका की तरह फैसला सुनाती नजर आई और कानून को पूरी तरह दरकिनार कर दिया.

