पटना: NEET छात्रा की मौत मामले में नया मोड़, रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार
Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, लेकिन पटना पुलिस के बड़े अधिकारी पहले इसे खारिज करते रहे.
पटना में NEET एग्जाम की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया है. पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के हॉस्टल में रहने वाली जिस छात्रा की मौत हुई थी उस मामले में अब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
छात्रा की मौत के बाद परिजन लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, लेकिन पटना पुलिस के बड़े अधिकारी इसे खारिज करते रहे. पहले पटना पूर्वी के एएसपी ने परिजनों के आरोप को खारिज किया और छात्रा को ही नींद की गोलियों का एडिक्ट बताया.
शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने किया था हंगामा
छात्रा को मियादी बुखार होने की बात भी पुलिस की तरफ कही गई. तीन दिन पहले पटना में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों ने हंगामा किया था. इसके बाद पटना एसएसपी ने भी इस आशंका को खारिज किया था कि छात्रा का रेप हुआ. अब पटना पुलिस ने इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया है.
6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोश मिली थी छात्रा
परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया था. पुलिस का कहना है कि सच सामने लाने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. परिजनों के मुताबिक 6 जनवरी की शाम छात्रा को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में पाया गया था. पिता का आरोप लगाया था कि हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर हटाया गया.
11 जनवरी को छात्रा की हुई थी मौत
SSP कार्तिकेय के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था कि 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई है. इसके बाद छात्रा को इलाज के लिए पास के क्लिनिक ले जाया गया था, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया था. स्थिति गंभीर होने के बाद छात्रा को एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. शव को कारगिल चौक पर रखकर हंगामा किया गया था.
