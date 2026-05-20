पटना में भीषण गर्मी और उमस से हाल बेहाल, लोग ले रहे सत्तू-बेल का सहारा, जानें कब होगी बारिश

राजधानी पटना में एक बार फिर गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. बीते तीन दिनों से तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. मंगलवार को राजधानी का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. हालांकि, तापमान से ज्यादा 'उमस' (Humidity) और पुरवा हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है और वे बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर कदम रख रहे हैं.

छाता और गमछा बना ढाल

सड़कों पर निकलने वाले लोग खुद को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए पूरी तरह से ढके हुए नजर आ रहे हैं. पुरुष जहां सिर पर गमछा बांधकर निकल रहे हैं, वहीं महिलाएं और युवतियां छाते और स्कार्फ का सहारा ले रही हैं. दोपहर के समय शहर की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की तुलना में कम देखा जा रहा है.

गर्मी को मात दे रहे देसी नुस्खे: सत्तू और फलों की डिमांड में उछाल

इस भीषण गर्मी में कामकाजी लोग खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए 'देसी नुस्खों' का जमकर प्रयोग कर रहे हैं. शहर के चौक-चौराहों पर सत्तू के स्टॉल पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं.

शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न हो, इसके लिए लोग तासीर को ठंडक देने वाले फलों पर निर्भर हैं. बाजारों में तरबूज, खरबूज, बेल और नारियल पानी की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है. गर्मी से फौरी राहत पाने के लिए लोग लाइन में लगकर सत्तू और बेल का शरबत पी रहे हैं.

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पिछले साल से ज्यादा सता रही गर्मी

सत्तू और शरबत की दुकानों पर मौजूद पटना वासियों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मी और उमस कहीं ज्यादा महसूस हो रही है. लोगों का कहना है कि लगातार चल रही पुरवा हवा ने पसीने वाली चिपचिपी गर्मी बढ़ा दी है, जिससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी से निजात पाने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

कब मिलेगी राहत? मौसम विभाग का अलर्ट

लगातार चढ़ते पारे और झुलसाती गर्मी के बीच लोगों की एकमात्र उम्मीद अब आसमान पर टिकी है. मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) ने बिहार के कई जिलों समेत राजधानी पटना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, पिछले तीन दिनों से बारिश न होने के कारण गर्मी बढ़ी है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी जल्द सच होगी और झमाझम बारिश से इस जानलेवा गर्मी से कुछ दिनों के लिए ही सही, राहत जरूर मिलेगी.

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