बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों इस बार एनडीए ने शानदार वापसी की है. इन 14 सीटों में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 सीटों पर जीत हासिल की है. जनता दल (यूनाइटेड) ने 3 सीटें, आरजेडी ने 2 सीटें, और सीपीआई (एम) और एलजेपी ने 1-1 सीट जीती है. जानिए पटना जिले की सभी सीटों का हाल.

पटना जिले में कौन-कौनसी सीटें हैं

मोकामा बाढ़ बख्तियारपुर दीघा बांकीपुर कुम्हरार पटना साहिब फतुहा दानापुर मनेर फुलवारी- सुरक्षित मसौढ़ी-सुरक्षित पालीगंज बिक्रम

इन सीटों पर जीती बीजेपी: दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, दानापुर, और बिक्रम जैसी शहरी सीटों पर BJP का दबदबा कायम रहा. बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया (दीघा), नितिन नवीन (बांकीपुर), संजय कुमार (कुम्हरार), रतनेश कुमार (पटना सिटी), राम कृपाल यादव (दानापुर) और सिद्धार्थ सौरभ (बिक्रम) ने अपनी-अपनी सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की.

मोकामा में JDU का कब्जा: मोकामा की हाई-प्रोफाइल सीट पर JDU के अनंत कुमार सिंह ने आरजेडी की वीना देवी (28206 वोट) को भारी अंतर से हराया.

आरजेडी का गढ़ रहा फतुहा- आरजेडी के डॉ. रामानंद यादव (फतुहा) और भाई वीरेंद्र (मनेर) ने अपनी सीटें बचाए रखीं, जो 2020 में भी आरजेडी के पास थीं.

बख्तियारपुर का करीबी मुकाबला: एलजेपी के अरुण कुमार ने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को केवल 981 वोटों के अत्यंत करीबी अंतर से हराया.

पालीगंज में सीपीआई (एम) की जीत: सीपीआई (एम) के संदीप सौरभ ने 6,655 वोटों के अंतर से अपनी सीट बरकरार रखी.

विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे, कौन हारा था-कौन जीता था?

2020 के चुनावों में, पटना जिले की सीटों पर BJP, आरजेडी और उनके सहयोगियों के बीच कड़ा मुकाबला था.

विधानसभा क्षेत्र विजेता (पार्टी) मिले वोट उपविजेता (पार्टी) मिले वोट जीत का अंतर मोकामा अनंत कुमार सिंह (RJD) 78,721 राजीव लोचन नारायण (JD(U)) 42,964 35,757 बाढ़ ज्ञानेंद्र कुमार सिंह (BJP) 49,327 सत्येंद्र बहादुर (INC) 39,087 10,240 बख्तियारपुर अनिरुद्ध कुमार (RJD) 89,483 रणवीर सिंह (BJP) 68,811 20,672 दीघा संजीव चौरसिया (BJP) 97,318 शशि यादव (CPI(ML)(L)) 51,084 46,234 बांकीपुर नितिन नवीन (BJP) 83,068 लव सिन्हा (INC) 44,032 39,036 कुम्हरार अरुण कुमार सिन्हा (BJP) 81,400 धर्मेंद्र कुमार (RJD) 54,937 26,463 पटना सिटी नंद किशोर यादव (BJP) 97,692 प्रवीण सिंह (INC) 79,392 18,300 फतुहा डॉ. रामानंद यादव (RJD) 85,769 सत्येंद्र कुमार सिंह (BJP) 66,399 19,370 दानापुर रीत लाल राय (RJD) 89,895 आशा देवी (BJP) 73,971 15,924 मनेर भाई वीरेंद्र (RJD) 94,223 निखिल आनंद (BJP) 61,306 32,917 फुलवारी-सुरक्षित गोपाल रविदास (CPI(ML)(L)) 91,124 अरुण मांझी (JD(U)) 77,267 13,857 मसौढ़ी-सुरक्षित रेखा देवी (RJD) 98,696 नूतन पासवान (JD(U)) 66,469 32,227 पालीगंज संदीप सौरभ (CPI(ML)(L)) 67,917 जय वर्धन यादव (JD(U)) 37,002 30,915 बिक्रम सिद्धार्थ सौरभ (INC) 86,177 अनिल कुमार (IND) 50,717 35,460

2025 के नतीजों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2020 में आरजेडी के पास रही मोकामा, बख्तियारपुर, दानापुर और मसौढ़ी जैसी प्रमुख सीटों पर इस बार NDA (JDU, BJP, LJP) ने कब्जा जमा लिया है. मसौढ़ी में आरजेडी की रेखा देवी 2020 में 32 हजार 227 वोटों से जीती थीं, लेकिन 2025 में JDU के अरुण मांझी ने उन्हें हरा दिया.