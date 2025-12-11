पटना में इस साल 1000 से ज्यादा HIV केस आए, दूसरे जिलों की कैसी है स्थिति? जानें डिटेल

पटना समेत बिहार के कई अन्य जिलों में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि इस साल पटना जिले में 1,000 से ज़्यादा नए HIV-पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर (APD) एन के गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 2025 में अब तक पटना में 1,200 HIV-पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं. पटना जिले के बाद पूर्वी चंपारण में 400 से ज्यादा और पश्चिमी चंपारण जिले में 340 मामले दर्ज किए गए हैं. इन नए मामलों के साथ, पटना जिले में अब 7,923 HIV-पॉजिटिव मामले हो गए हैं.

PMCH में HIV के कितने मरीज?

उधर, मीडिया के संपर्क किए जाने पर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए ऑथराइज्ड हैं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने आंकड़ों के जरिए बताया कि पटना में ART (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) पर जीवित लोगों की कुल संख्या 7,923 है, जिनमें से 4,705 मरीज PMCH में और 3,091 RMRI में और 127 नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे हैं.

मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर में कितने मामले?

डेटा के मुताबिक पूर्वी चंपारण में 6,827 लोग ART ट्रीटमेंट करवा रहे थे. मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में क्रमशः 5,685, 5,529, 5,289 और 4,958 HIV-पॉजिटिव मामले थे. बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अधिकारियों ने बताया कि इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स (ICTC) में पाए गए पॉजिटिव मामलों को ART सेंटर्स पर 100 प्रतिशत कवरेज के लिए भेजा जाता है.

मरीजों को मुफ्त ARV दवाएं दे रही सरकार

1 दिसंबर के एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे 32 ART सेंटर्स के माध्यम से, बिहार सरकार HIV के साथ जी रहे 97,046 लोगों के सही इलाज और देखभाल के लिए नियमित रूप से मुफ्त ARV दवाएं दे रही है.

HIV पॉजिटिव मामलों के फैलने की 4 मुख्य वजह

असुरक्षित यौन संबंध

इंजेक्शन के लिए संक्रमित सुई का इस्तेमाल

संक्रमित खून चढ़ाना

मां से बच्चे में संक्रमण

सरकार बिहार शताब्दी एड्स रोगी कल्याण योजना और परवरिश योजना जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से HIV संक्रमित और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता दे रही है.