NEET UG 2026 री-एग्जाम वाले दिन पटना में नहीं होगा यह काम, कोचिंग विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट

बिहार के पटना में खान सर की ग्लोबल स्टडीज कोचिंग और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच छिड़े विवाद के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा वाले दिन शहर के सभी कोचिंग संस्थान बंद रखे जाएंगे. जानकारी के लिए बता दें कि पेपर लीक के बाद 21 जून को नीट यूजी 2026 का रीएग्जाम होना है.

कोचिंग सेंटर्स बंद रखने के साथ साथ पटना प्रशासन उनकी गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखेगा. नीट रीएग्जाम के सफल और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है. पटना जिले में 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर कुल 46,029 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

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नियमों के उल्लंघन पर तुरंत होगी FIR

जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. परीक्षा में किसी भी प्रकार का कदाचार या नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी.

परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा के दिन लगातार क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है.

बच्चों और अभिभावकों को मिलेगी यह सुविधा

बिहार सरकार के निर्देश पर नीट अभ्यर्थियों को बीएसआरटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की जाएगी. भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर छायादार स्थल की व्यवस्था भी की जाएगी.

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