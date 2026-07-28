कंगना रनौत के बयान पर RJD का बड़ा हमला, 'प्रधानमंत्री को…'

बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं. उनके बयान पर आरजेडी की ओर से बड़ा हमला किया गया है. पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को एबीपी न्यूज़ से कहा कि उनको पद की गरिमा का और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए.

शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पृष्णभूमि फिल्मी दुनिया से है. ये लोकतंत्र को फिल्मी दुनिया न समझें. इनकी भाषा इनकी बेशर्मी को दर्शाता है. देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए. ये आग में घी डालने का काम कर रही हैं. बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए. प्रधानमंत्री को कंगना रनौत के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए.

आरजेडी नेता ने कहा, "जो टिप्पणी कंगना रनौ ने की है उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने संस्कार को रख दिया है. जो लड़किया… छात्राएं प्रदर्शन में थीं, उनको दूसरे मर्दों के साथ जोड़कर इस तरह की भद्दी टिप्पणी समान महिला नहीं कर सकती है…"

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कांग्रेस ने याद दिलाया थप्पड़ कांड

दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का हिंदू जेन-जी बच्चियों पर बयान बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. अपने हक के लिए आंदोलित किसानों पर भी उन्होंने ऐसे ही घृणित टिप्पणी की थी और उसके फलस्वरूप एयरपोर्ट पर उन्हें एक किसान की बेटी ने थप्पड़ चला दिया था, अब लग रहा है मानसिक दिवालियापन का शिकार होकर उन्होंने जेन-जी बच्चियों पर भी फिजूल बयानबाजी कर दी है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश के सदन में बैठने वाली महिला सांसद से उम्मीद होती है कि महिलाओं के हक की आवाज उठाएं लेकिन जेन-जी हिंदू बच्चियों को लेकर ऐसा बयान देकर उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं बच्चियों के प्रति बीजेपी की विचारधारा में कोई सम्मान नहीं है. उन्हें अविलंब जेन-जी हिंदू बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए. बीजेपी अगर वास्तव में जेन-जी के प्रति सम्मान रखती है तो कंगना पर कार्रवाई करनी चाहिए.

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