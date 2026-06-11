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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखत्म होंगी सियासी दूरियां? नाराज शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे सुनील सिंह, क्या हुई बात?

खत्म होंगी सियासी दूरियां? नाराज शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे सुनील सिंह, क्या हुई बात?

Bihar News In Hindi: बिहार में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और एमएलसी डॉ. सुनील सिंह के बीच सियासी दूरियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं, सुनील सिंह ने पटना में शिवचंद्र राम से मुलाकात की है.

By : शशांक कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 09:13 AM (IST)
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बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता शिवचंद्र राम और पार्टी के सुनील सिंह के बीच राजनीतिक मतभेद अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं. राजद एमएलसी सुनील सिंह ने पूर्व मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम से पटना स्थित में अस्पताल में जाकर मुलाकात की है. साथ ही उनका हाल चाल जाना है. इस मुलाकात के बाद अब शिवचंद्र राम की नाराजगी पर विराम लगता दिख रहा है.

दरअसल, एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के कारण राजद नेता शिवचंद्र राम पीसी में फूट फूट कर रोये थे. उन्‍होंने उपेक्षा और मान-सम्‍मान नहीं मि‍लने का आरोप लगाया था. उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया. इन सब राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वो बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, अब उनकी तबीयत में सुधार है.

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एमएलसी चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर थे नाराज

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम विधान परिषद जाना चाहते थे, उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें विधान परिषद भेजेगी. हालांकि, राजद ने शिवचंद्र राम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मौजूदा MLC डॉ. सुनील कुमार सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया. इसके बाद शिवचंद्र राम की नाराजगी खुलकर सामने आ गई.

लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से लड़ा था चुनाव

आपको बता दें कि शिवचंद्र राम राजद के प्रमुख दलित नेताओं में गिने जाते हैं. वे बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में राजद ने उन्हें हाजीपुर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था. बताते चलें कि राजद से एमएलसी का टिकट नहीं मिलने पर शिवचंद्र राम ने मीडिया से कहा कि वे आरजेडी के साथ 1990 से जुड़े हैं. आरजेडी में रहकर पार्टी की नीति और जो भी फरमान था उसका उन्होंने पालन किया. 

पूर्व मंत्री ने की थी पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा

राजद द्वारा मौजूदा MLC डॉ. सुनील कुमार सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाने के पार्टी के फैसले पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि, "हमारे साथ नाइंसाफी हुई है... तीन दिन से हमारे समाज के लोग पटना में आकर होटल में हैं. ये लोग भी आहत हुए हैं. मैं आज आरजेडी के एससी-एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं."

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Published at : 11 Jun 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Sunil Singh Patna News BIHAR NEWS Shiv Chandra Ram
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