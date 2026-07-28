'तेजस्वी को कोई गंभीरता से नहीं लेता', अल्टीमेटम पर BJP का वार

बिहार में छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव द्वारा छात्रों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने तीखा पलटवार किया है.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेवजह इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि निर्दोष छात्रों को राहत मिलेगी और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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'छात्र आंदोलन को उपद्रवियों ने किया हाईजैक'

संजय सरावगी ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान कुछ आपराधिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए थे. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, हिंसा फैलाई और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की. ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

'तेजस्वी को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उन्हें न जनता गंभीरता से लेती है और न ही उनकी अपनी पार्टी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो तेजस्वी गायब रहते हैं, उपचुनाव के दौरान भी नजर नहीं आते और चुनाव आते ही अचानक सक्रिय होकर बयानबाजी करने लगते हैं. उन्होंने उन्हें "मौसमी नेता" बताते हुए कहा कि कुछ दिन बाद वह फिर विदेश चले जाएंगे.

FIR वापस होगी, लेकिन उपद्रवी नहीं बचेंगे

संजय सरावगी ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार स्तर पर बातचीत हुई थी. इसके बाद जिन छात्रों पर सामान्य मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि उन्होंने दोहराया कि हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी.

'सरकार नहीं झुकी, श्रेय लेने की कोशिश कर रही RJD'

बीजेपी नेता ने आरजेडी के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम के बाद सरकार झुक गई. उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह राजनीतिक है. सरकार अपने स्तर पर कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय ले रही है. उन्होंने कहा कि आरजेडी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है.

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