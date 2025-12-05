पटना पुस्तक मेला का CM नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथ की प्रदर्शनी

पटना के गांधी मैदान में आज पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. सीआरडी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला पिछले 41 वर्षों से लगातार गांधी मैदान में लगता रहा है. इस बार भी आज 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक के लिए पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है.

इस पुस्तक मेला में करीब 200 स्टाल लगाए गए हैं. इसमें बिहार और देश के अन्य जगहों के कुल 80 प्रकाशन भाग लिए हैं. इसके अलावा मनोरंजन, झांकी, नाटक, प्रस्तुत किए जाएंगे. खाने पीने का स्टॉल भी यहां लगाया गया है.

6 लाख दर्शकों के आने की है संभावना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी स्टॉल पर जाकर पुस्तकों का मुआयना किया. इस पुस्तक मेला में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के अलावा कई राजनेताओं की पुस्तक भी रखी गई हैं. पुस्तक मेला के संयोजक अमित झा ने बताया कि रत्नेश्वर कृत दुनिया का सबसे महंगा ग्रन्थ ‘मैं’ की प्रदर्शनी लगी है, जहां पुस्तक प्रेमी उस सर्वाधिक महंगे ग्रन्थ के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं. आज तक दुनिया के किसी भी मेले में इतने महंगे ग्रन्थ की प्रदर्शनी नहीं लगी है. इस ग्रन्थ का छपा हुआ मूल्य पंद्रह करोड़ रुपये है. यह ग्रन्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रदर्शित होगा. इस प्रदर्शनी को देखने के लिए 6 लाख दर्शकों के आने की संभावना है.

विद्यार्थियों को फ्री टिकट

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार भी पटना पुस्तक मेला में तीन गेट से प्रवेश करने की सुविधा की गयी है. तीनों गेट पर टिकट काउंटर भी उपलब्ध है. ड्रेस में स्कूल के बच्चों की एंट्री फ्री होगी. सोमवार से शुक्रवार तक कॉलेज के विद्यार्थियों को एंट्री के लिए फ्री टिकट दिया जाएगा. पुस्तक मेला में एक व्यास मंच बनाया गया है. इस मंच के साथ प्रतिदिन बिहार और देश के चर्चित साहित्यकार, लेखक, कवि, डॉक्टर समाजसेवी और प्रबुद्ध लोग उपस्थित हो गए और कई चर्चाएं भी होगी.

बच्चों के लिए किड्स जॉन की व्यवस्था की गई है. छोटे बच्चों के लिए कई तरह के किताबें बुक स्टॉल में उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा नुक्कड़ नाटक कभी प्रदर्शन किया जाएगा.