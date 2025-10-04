हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस का बड़ा बयान, दिया ये ताजा अपडेट

Bihar Election Seat Sharing: पशुपति पारस ने कहा कि हम लोग जल्द ही बैठकर समीकरणों को देखेंगे और तय करेंगे कि कौन-सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

एनडीए या महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने शनिवार (04 अक्टूबर, 2025) को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संभवत: आठ तारीख को अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सहयोगी दल एक साथ बैठकर इस पर फैसला लेंगे.

पशुपति कुमार पारस ने कहा, "अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. हम लोग जल्द ही बैठकर समीकरणों को देखेंगे और तय करेंगे कि कौन-सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा. इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस हैं, इसलिए मुख्य रूप से इनके बीच सीटों का बंटवारा होगा. हम जैसे छोटे दल भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उचित हिस्सेदारी की मांग करेंगे."

'हमारा लक्ष्य महागठबंधन की सरकार बनाना'

उन्होंने आगे कहा कि देश में दो प्रमुख गठबंधन इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन हैं. बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत सभी सहयोगी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे. हमें भरोसा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य महागठबंधन की सरकार बनाना है. इसके लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे."

पशुपति कुमार पारस ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी ने एक सर्वेक्षण कराया है, जिसके आधार पर वे केवल उन सीटों की मांग करेंगे जहां जीत की संभावना अधिक है. उन्होंने स्पष्ट किया, "हम अनावश्यक सीटों की मांग नहीं करेंगे. हमारा ध्यान उन सीटों पर होगा, जहां हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं और जीत का भरोसा है. हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल करना है."

उन्होंने आगे कहा, "सभी दल एकजुट होकर काम करेंगे ताकि बिहार में एक मजबूत सरकार बनाई जा सके. बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है."

Published at : 04 Oct 2025 09:42 PM (IST)
