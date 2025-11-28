किसे सौंपेंगे अपनी पार्टी की कमान? बिहार में मिली हार के बाद अब पशुपति पारस ने किया बड़ा ऐलान

RLJP के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार चुनाव के बाद अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान हैं, उनके साथ यशराज पासवान हैं. दोनों भाइयों के नेतृत्व में भविष्य में पार्टी का कार्यक्रम होगा. हम दोनों युवा भाइयों के हाथ में पार्टी की कमान देंगे. दोनों भाइयों के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया जाएगा.

हमने अच्छे और खराब दिन भी देखे- पारस

पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए पटना में पशुपति पारस ने कहा, "इस पार्टी की स्थापना 28 नवंबर 2000 को हुई थी. उसमें हमारे बड़े भाई साहब (रामविलास पासवान) और छोटे भाई साहब (रामचंद्र पासवान) की मौजूदगी में स्थापना हुई थी. आज 25 साल पूरे हुए. इन सालों में हमने काफी उतार-चढ़ाव देखे. अच्छे दिन भी देखे, खराब दिन भी देखे."

हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए- पारस

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जनता के मैंडेट का मैं सम्मान करता हूं. लेकिन जिस ढंग से आचार संहित का उल्लंघन हुआ, 6 तारीख को चुनाव हो रहा है और 4 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 10 हजार रुपये दिया गया. चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत मायने नहीं रखता है. अगर हम जीतते हैं तो हारने की भी हिम्मत रखनी चाहिए.

राबड़ी देवी के आवास को लेकर क्या बोले?

पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस मिलने पर उन्होंने कहा, "आवास की कोई जरूरत थी नहीं. बिहार सरकार के पास बहुत सारा मकान खाली पड़ा हुआ है. मानवता के नाते और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए खाली नहीं करवाना चाहिए था."

SIR पर क्या बोले?

पशुपति पारस ने कहा, "बिहार में SIR हुआ था, 70 लाख वोटर्स को गायब कर दिया गया. बिहार के लोग बर्दाश्त कर लिए. लेकिन बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करेंगी."