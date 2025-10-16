RLJP ने जारी की पहली लिस्ट, पशुपति कुमार पारस ने बेटे को अलौली से बनाया उम्मीदवार
RLJP Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर RLJP ने अलौली से यशराज पासवान को टिकट दिया गया है. वो पशुपति पारस के बेटे हैं. वहीं, बक्सर से धर्मेन्द्र राम को टिकट दिया गया है.
पशुपति पारस की पार्टी RLJP ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. महागठबंधन में आरएलजेपी की एंट्री नहीं हो पाई है. पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी. अलौली से यशराज पासवान को टिकट दिया गया है. वो पशुपति पारस के बेटे हैं. इसके साथ ही बक्सर से धर्मेन्द्र राम को टिकट दिया गया है.
इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी RLJP ने आरा से हरे कृष्ण पासवान को उम्मीदवार बनाया है. वैशाली से राम एकबाल कुशवाहा पर पार्टी ने भरोसा जताया है. वहीं, मोहनिया से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है. इसके साथ ही बराचट्टी विधानसभा सीट से शिव कुमार नाथ निराला को प्रत्याशी बनाया गया है.
RLJP ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की
अलौली (एससी) यशराज पासवान
खगडिया पूनम यादव
बेलदौर सुनीता शर्मा
साहेबपुर कमाल संजय कुमार यादव
बखरी नीरा देवी
सिकंदरा रामाधीन पासवान
राजपुर अमर पासवान
चेनारी सोनू कुमार नट
डुमराव मृत्युंजय कुशवाहा
बक्सर धर्मेन्द्र राम ( मेहतर )
आरा हरे कृष्ण पासवान
अरवल दिविया भारती
इमामगंज तपेश्वर पासवान
बराचट्टी शिव कुमार नाथ निराला
मोहनिया अनील कुमार
बरहरिया सुनील पासवान
कुढ़नी विनोद राय
बरूराज संजय पासवान
हरसिद्दी मदन पासवान
गरखा विगन मांझी
चिरैया शेख सलाउद्दीन खान
राजापाकर शिवनाथ कुमार पासवान
हाजीपुर (शहर) धनश्याम कुमार दाहा
वैशाली राम एकबाल कुशवाहा
महुआ शमसुज्जमा
पशुपति पारस ने किया था महागठबंधन का रुख
पशुपति पारस की पार्टी RLJP एनडीए से नाता तोड़ चुकी है. पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ मतभेद के बाद महागठबंधन की ओर रुख किया था. चर्चा थी कि इस बार विधानसभा चुनाव में RLJP महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेगी लेकिन बात नहीं बन सकी, जिसके बाद पशुपति पारस ने अकेले चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया.
243 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में वोटिंग
बता दें कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए दो फेज में वोट डाले जाएंगे. पहले फेज में 6 नवंबर और दूसरे भेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.
