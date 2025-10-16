चिराग पासवान ने 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, किस जाति से कितने उम्मीदवार यह भी बताया

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी आर) ने अपने कोटे की 29 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है. इसके साथ ही यह भी बता दिया है कि किस जाति से कितने उम्मीदवार उतारे गए हैं. गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को जारी की गई लिस्ट में एक साथ 29 प्रत्याशियों के नाम हैं. हालांकि इससे पहले बीते बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को 14 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था.

29 सीटें और वहां के प्रत्याशियों के नाम देखें

गोविंदगंज से राजू तिवारी

सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह

दरौली से विष्णु देव पासवान

गरखा से सीमांत मृणाल

साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार

बखरी से संजय कुमार

परबत्ता से बाबुलाल शौर्य

नाथनगर से मिथुन कुमार

पालीगंज से सुनील कुमार

ब्रह्मपुर से हुलास पांडेय

डेहरी से राजीव रंजन सिंह

बलरामपुर से संगीता देवी

मखदुमपुर से रानी कुमारी

ओबरा से प्रकाश चंद्र

सुगौली से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता

बेलसंड से अमित कुमार

मढ़ौरा से सीमा सिंह

शेरघाटी से उदय कुमार सिंह

बोधगया से श्यामदेव पासवान

रजौली से विमल राजवंशी

गोविंदपुर से विनिता मेहता

बोचहां- बेबी कुमारी

बख्तियारपुर- अरुण कुमार

फतुहा से रूपा कुमारी

बहादुरगंज से मो. कलीमुद्दीन

महुआ से संजय कुमार सिंह

चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम

मनेर से जितेंद्र यादव

कसबा से नितेश कुमार सिंह

लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया है, "पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है कि वे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनकर जनता और संगठन की सेवा कर सकें. मगर सीमित सीटों के कारण हर किसी को यह अवसर नहीं मिल पाता. ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं को यह महसूस होता है कि पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही, जबकि सच्चाई यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) हर कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार में हो या संगठन के माध्यम से."

आगे लिखा गया है, "एनडीए में सीमित 29 सीटें मिलने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बिहार के लगभग हर समाज को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है. सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को साथ लेकर. इन 29 सीटों में 6 महिलाएं, 13 युवा और 10 अनुभवी साथी शामिल हैं जो अनुभव, ऊर्जा और संवेदनशीलता का आदर्श मेल हैं."

किस जाति से कितने उम्मीदवार?

राजपूत- 5

यादव- 5

पासवान- 4

भूमिहार- 4

ब्राह्मण- 1

तेली (वैश्य)- 1

पासी- 1

सूढ़ी (वैश्य)- 1

रौनियार (वैश्य)- 1

कानू (वैश्य)- 1

रजवार- 1

धोबी- 1

कुशवाहा- 1

रविदास- 1

मुस्लिम-1

