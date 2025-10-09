महागठबंधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'मुसलमान भी हो सकता है डिप्टी CM'

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन में सबका सम्मान करते हैं. राहुल गांधी माले और सीपीआई का भी सम्मान करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में डिप्टी सीएम दलित भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है.

पप्पू यादव से जब पूछा गया कि महागठबंधन को जीत मिलती है तो क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ''मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने का यहां कोई मुद्दा ही नहीं है. सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है. दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, ऊंची जाति में भी डिप्टी सीएम बनेंगे. माइनॉरिटी को भी ये मांगने का अधिकार है, सभी का ये अधिकार बनता है. उसमें क्या दिक्कत है?''

राहुल गांधी इस देश के आइकॉन- पप्पू यादव

पूर्णिया के सांसद ने आगे कहा, ''यहां सीएम और डिप्टी सीएम का मुद्दा कहां है? यहां मुद्दा है राहुल गांधी जी का विचार. अत्यंत पिछड़ी जातियों, एससी-एसटी के लिए हमें क्या करना है. राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन हो गए हैं. वो आम आदमी की आवाज हैं और हमलोग वर्कर्स. बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी है, हम वही बात करते हैं. हमने तो सीपीआई और सीपीएम की भी बात की है कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए.''

नेतृत्व करने वालों को दिल बड़ा करना चाहिए- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा, ''नेतृत्व करने वालों को तो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको सहने की भी क्षमता होनी चाहिए. अगर अपने गठबंधन को साथ लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं तो वो सीपीआई, माले को सम्मान देते हैं, आरजेडी को भी सम्मान देते हैं. वैसे ही जो पार्टी ये कह रही है कि मैं ही नेतृत्व करूंगा तो उनको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए.''

बिहार में कब है मतदान?

बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव दो फेज में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 10 अक्टूबर से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.