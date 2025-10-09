हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहागठबंधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'मुसलमान भी हो सकता है डिप्टी CM'

महागठबंधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'मुसलमान भी हो सकता है डिप्टी CM'

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए हमेशा से दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों का विरोधी रहा है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गठबंधन में सबका सम्मान करते हैं. राहुल गांधी माले और सीपीआई का भी सम्मान करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में डिप्टी सीएम दलित भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है.

पप्पू यादव से जब पूछा गया कि महागठबंधन को जीत मिलती है तो क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ''मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने का यहां कोई मुद्दा ही नहीं है. सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है. दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, ऊंची जाति में भी डिप्टी सीएम बनेंगे. माइनॉरिटी को भी ये मांगने का अधिकार है, सभी का ये अधिकार बनता है. उसमें क्या दिक्कत है?''

राहुल गांधी इस देश के आइकॉन- पप्पू यादव

पूर्णिया के सांसद ने आगे कहा, ''यहां सीएम और डिप्टी सीएम का मुद्दा कहां है? यहां मुद्दा है राहुल गांधी जी का विचार. अत्यंत पिछड़ी जातियों, एससी-एसटी के लिए हमें क्या करना है. राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन हो गए हैं. वो आम आदमी की आवाज हैं और हमलोग वर्कर्स. बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी है, हम वही बात करते हैं. हमने तो सीपीआई और सीपीएम की भी बात की है कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए.''

नेतृत्व करने वालों को दिल बड़ा करना चाहिए- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने ये भी कहा, ''नेतृत्व करने वालों को तो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको सहने की भी क्षमता होनी चाहिए. अगर अपने गठबंधन को साथ लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं तो वो सीपीआई, माले को सम्मान देते हैं, आरजेडी को भी सम्मान देते हैं. वैसे ही जो पार्टी ये कह रही है कि मैं ही नेतृत्व करूंगा तो उनको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए.''

बिहार में कब है मतदान?

बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव दो फेज में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 10 अक्टूबर से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 09 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement

वीडियोज

Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
26/11 Remarks: PM Modi का Congress पर तीखा हमला, 'Gandhi Vadra परिवार ने देश सुरक्षा से खिलवाड़ किया'
शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
भगवान विष्णु पर टिप्पणी से नाराज... मस्जिद पर सुनवाई में ऐसा कह देते जज तो? CJI गवई को लेकर वकील के गुस्से पर क्या बोले पूर्व जज काटजू?
बिहार
Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
इंडिया
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में कितने मुस्लिम नाम? याद दिलाई थी कुरान की आयत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?
यूटिलिटी
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी बड़ी छत होनी जरूरी? जान लें नियम
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Embed widget