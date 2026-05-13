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NEET परीक्षा रद्द होने पर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'इस सरकार के आने के बाद…'

NEET Exam Cancelled: सांसद मनोज झा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण चीज है. हम एक परीक्षा ठीक तरह से नहीं करा पा रहे हैं. सवाल उठाया कि कितने परिवार बच्चों की दोबारा पढ़ाई करने का खर्च उठा सकते हैं?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 May 2026 01:07 PM (IST)
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नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) रद्द होने के बाद अब एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान होगा. पेपर लीक (Paper Leak) के चलते तीन मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है. लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं. सरकार को घेर रहे हैं. इसी क्रम में एक बार फिर आरजेडी सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने बुधवार (13 मई, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया दी.

सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "उन बच्चों और माता-पिता के बारे में सोचा जाए. हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हमने सदन में प्रश्न उठाए थे. क्या हासिल हुआ? आपने परीक्षा रद्द कर दी है. किसकी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? किससे जवाब मांगा जाए."

उन्होंने आगे कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण चीज है. हम एक परीक्षा ठीक तरह से नहीं करा पा रहे हैं. इस सरकार के आने के बाद किसी का कोई दायित्व नहीं रहा है... इस निर्णय का क्या प्रभाव है. कितने परिवार बच्चों की दोबारा पढ़ाई करने का खर्च उठा सकते हैं?" 

यह भी पढ़ें- Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज में बड़ी रेड, 40 लड़कियों को कराया गया मुक्त, 22 लोग गिरफ्तार

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा- जांच चल रही

NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "जांच चल रही है. जिन लोगों का इसमें हाथ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." 

संजय सरावगी बोले- सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई

नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "जो इसमें (पेपर लीक) दोषी हैं, सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. इसी कारण लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं... सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए कदम उठाए हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 May 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha NTA NEET Paper Leak BIHAR NEWS NEET UG 2026 NEET UG Exam 2026
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