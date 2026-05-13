NEET परीक्षा रद्द होने पर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'इस सरकार के आने के बाद…'

नीट यूजी परीक्षा (NEET UG Exam) रद्द होने के बाद अब एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान होगा. पेपर लीक (Paper Leak) के चलते तीन मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई है. लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं. सरकार को घेर रहे हैं. इसी क्रम में एक बार फिर आरजेडी सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने बुधवार (13 मई, 2026) को अपनी प्रतिक्रिया दी.

सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "उन बच्चों और माता-पिता के बारे में सोचा जाए. हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हमने सदन में प्रश्न उठाए थे. क्या हासिल हुआ? आपने परीक्षा रद्द कर दी है. किसकी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? किससे जवाब मांगा जाए."

उन्होंने आगे कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण चीज है. हम एक परीक्षा ठीक तरह से नहीं करा पा रहे हैं. इस सरकार के आने के बाद किसी का कोई दायित्व नहीं रहा है... इस निर्णय का क्या प्रभाव है. कितने परिवार बच्चों की दोबारा पढ़ाई करने का खर्च उठा सकते हैं?"

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मंत्री श्रवण कुमार ने कहा- जांच चल रही

NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "जांच चल रही है. जिन लोगों का इसमें हाथ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."

संजय सरावगी बोले- सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई

नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "जो इसमें (पेपर लीक) दोषी हैं, सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. इसी कारण लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं... सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए कदम उठाए हैं."

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