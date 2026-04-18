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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'आप पर कांग्रेस का भूत हावी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'आप पर कांग्रेस का भूत हावी'

Pappu Yadav on PM Narendra Modi: सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि विदूषक न बनें, कुर्सी छोड़ दीजिए. देश को उपहास का पात्र न बनाएं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Apr 2026 11:09 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल, 2026) की रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि महिला का अधिकार छीनकर विपक्ष ताली बजा रहा था. पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्ष के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है.

'कुर्सी छोड़ दीजिए…'

सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, PM साहब 12 साल के अखंड शासन के बाद भी कांग्रेस के सामने आप असमर्थ हैं. ED, CBI, IT ,चुनाव आयोग, अडानी-अंबानी, धनबल, RSS का जहर इन सबका नंगा नाच के बाद भी कांग्रेस का भूत आप पर हावी है तो आपको तत्क्षण भूतपूर्व बन जाना चाहिए. विदूषक न बनें, कुर्सी छोड़ दीजिए. देश को उपहास का पात्र न बनाएं."

यह भी पढ़ें- NDA में रार! CM ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी बोले- 'सम्राट जी को…'

दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है. लिखा है, "𝐂𝐨𝐦𝐞𝐝𝐲 हो गया! अब नयनजल भी गिरा दो जनाब! क्या नौटंकी है भाई?"

तेजस्वी यादव बोले- गलत धारणा फैला रही बीजेपी

पीएम मोदी के भाषण से पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन करता है. बीजेपी यह गलत धारणा फैला रही है कि केवल वे ही महिलाओं के पक्ष में हैं और विपक्ष नहीं है. यह सरासर गलत है.

तेजस्वी यादव ने कोयंबटूर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "महिला आरक्षण विधेयक पहले ही वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. केंद्र सरकार ने उस समय स्पष्ट किया था कि इसे 2034 में लागू किया जाएगा. परिसीमन एक अलग मुद्दा है."

बता दें कि बीते शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका था. इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल, 2026) की रात राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया. उन्होंने लोकसभा में बिल पारित न होने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत सभी विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया. अब विपक्ष भी पलटवार करने में जुटा है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Apr 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Congress Narendra Modi Pappu Yadav PM Modi BIHAR NEWS
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