PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'

राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ पर सवाल उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह संबोधन “चुनावी भाषण” जैसा प्रतीत हुआ, इसलिए इसे भाजपा के चुनावी खर्च में जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया से मांग की कि सरकारी संसाधनों से दिए गए ऐसे भाषणों का खर्च संबंधित दल के खाते में दर्ज किया जाए. मनोज झा ने यह भी कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरत पड़े तो नागरिक चंदा देने को भी तैयार हैं.

चुनाव आयोग से की मांग

मनोज झा ने अपनी पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सीधे अपील की. उन्होंने लिखा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग कर दिए गए ऐसे संबोधनों का खर्च भाजपा के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि इससे चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पद, दोनों की गरिमा बनी रहेगी.

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मनोज कुमार झा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "आदरणीय ज्ञानेश जी आप शायद सहमत न हों, फिर भी परम्परा और मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक आग्रह रखना चाहता हूं. आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’, वस्तुतः एक ‘चुनावी संबोधन’ प्रतीत हुआ. ऐसे में विनम्र निवेदन है कि इसे उनके चुनावी खर्च में जोड़ा जाए."

उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पद, दोनों की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग कर दिए गए ऐसे भाषणों को कृपया संबंधित भाजपा के चुनावी खर्च में शामिल कर उसकी औपचारिक पर्ची काटी जाए."

नागरिक चंदा करके यह राशि देने को तैयार- मनोज झा

उन्होंने कहा, "यदि इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई हो, तो हम नागरिक चंदा करके यह राशि देने को भी तैयार हैं, ताकि आपकी निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए. भाजपा को अगर इस पर भी आपत्ति हो, तब भी हम नागरिकों का यह प्रयास रहेगा कि आपकी निष्पक्षता का आभासी नहीं, वास्तविक स्वरूप कायम रह सके. मंज़ूर है सर??"

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