हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'

PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'

PM Modi Addresses To Nation: सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री के ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ को चुनावी भाषण बताते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि इसका खर्च भाजपा के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए.

By : पंकज यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ पर सवाल उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह संबोधन “चुनावी भाषण” जैसा प्रतीत हुआ, इसलिए इसे भाजपा के चुनावी खर्च में जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया से मांग की कि सरकारी संसाधनों से दिए गए ऐसे भाषणों का खर्च संबंधित दल के खाते में दर्ज किया जाए. मनोज झा ने यह भी कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरत पड़े तो नागरिक चंदा देने को भी तैयार हैं.

चुनाव आयोग से की मांग

मनोज झा ने अपनी पोस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सीधे अपील की. उन्होंने लिखा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग कर दिए गए ऐसे संबोधनों का खर्च भाजपा के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि इससे चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पद, दोनों की गरिमा बनी रहेगी.

पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, निलंबित होने के बाद BJP से तोड़ा था नाता

मनोज कुमार झा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "आदरणीय ज्ञानेश जी आप शायद सहमत न हों, फिर भी परम्परा और मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक आग्रह रखना चाहता हूं. आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’, वस्तुतः एक ‘चुनावी संबोधन’ प्रतीत हुआ. ऐसे में विनम्र निवेदन है कि इसे उनके चुनावी खर्च में जोड़ा जाए."

उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पद, दोनों की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग कर दिए गए ऐसे भाषणों को कृपया संबंधित भाजपा के चुनावी खर्च में शामिल कर उसकी औपचारिक पर्ची काटी जाए."

नागरिक चंदा करके यह राशि देने को तैयार- मनोज झा

उन्होंने कहा, "यदि इसमें कोई व्यावहारिक कठिनाई हो, तो हम नागरिक चंदा करके यह राशि देने को भी तैयार हैं, ताकि आपकी निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए. भाजपा को अगर इस पर भी आपत्ति हो, तब भी हम नागरिकों का यह प्रयास रहेगा कि आपकी निष्पक्षता का आभासी नहीं, वास्तविक स्वरूप कायम रह सके. मंज़ूर है सर??"

बिहार विधानसभा: एक दिन का सत्र बुलाया गया, 24 को विश्वासमत हासिल करेगी सम्राट चौधरी की सरकार

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
PM Modi RJD MANOJ JHA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'
PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'
बिहार
पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, निलंबित होने के बाद BJP से तोड़ा था नाता
पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, निलंबित होने के बाद BJP से तोड़ा था नाता
बिहार
बिहार विधानसभा: एक दिन का सत्र बुलाया गया, 24 को विश्वासमत हासिल करेगी सम्राट चौधरी की सरकार
बिहार विधानसभा: एक दिन का सत्र बुलाया गया, 24 को विश्वासमत हासिल करेगी सम्राट चौधरी की सरकार
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा, श्रवण को Y+
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: हार का डर..चुनाव से पहले महिला बिल? | Women Reservation Bill | PM Modi | BJP
Womens Reservation Bill : बिल गिरने पर BJP ने Rahul Gandhi के घर की घेराबंदी! | Breaking
Chitra Tripathi: बिल गिरा..अब क्या करेगी सरकार? | Women Reservation Bill | BJP | Congress | Breaking
Iran Israel US War: 18 घंटे के अंदर फिर होर्मुज बंद! | China | Hormuz | Trump | Breaking | ABP News
Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
क्रिकेट
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget