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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA में रार! CM ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी बोले- 'सम्राट जी को…'

NDA में रार! CM ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी बोले- 'सम्राट जी को…'

Jitan Ram Manjhi: जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही आज भी है. शराबबंदी खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Apr 2026 10:39 PM (IST)
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बिहार एनडीए में शराबंबदी खत्म करने पर बहस जारी है. जेडीयू से विधायक अनंत सिंह (JDU MLA Anant Singh) इस कानून को खत्म करने की मांग कर चुके हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) की पार्टी के एमएलए माधव आनंद (Madhav Anand) भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) भी पहले से ही समीक्षा करने की मांग करते आए हैं. अब जब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगी और पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता है तो इस पर मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

शनिवार (18 अप्रैल, 2026) की शाम पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "सम्राट जी को बने (मुख्यमंत्री) दो-चार-पांच दिन हुआ ही है… ये लोग आपस में विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे… लाभ हानि के बारे में सोचकर निर्णय लेंगे." 

यह भी पढ़ें- शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग के बीच CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'इस फैसले पर…'

'हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही आज भी है…'

जीतन राम मांझी ने कहा कि जहां तक हमारी बात है, हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही आज भी है. शराबबंदी कोई खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है. इसके चलते गरीब लोगों को कानून कार्रवाई में दिक्कत हो रही है. 

क्यों करनी चाहिए शराबबंदी कानून की समीक्षा?

जीतन राम मांझी ने बताया कि क्यों शराबबंदी कानून की समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "शराबबंदी के चलते जो जल्दीबाजी में शराब बनाते हैं उसमें वे लोग यूरिया और क्या-क्या मिलाकर दो घंटे में बना देते हैं… यही कारण है कि गरीब तबके के जो लोग शराब पीते हैं वो 50-60 साल में मर जाते हैं. यानी गरीब को दोनों तरफ से घाटा है, इसलिए समीक्षा करनी चाहिए. शराब नीति पर समीक्षा करनी चाहिए और इसके क्रियान्वयन को ठीक करना चाहिए इससे राज्य को वित्तीय कोष में भी फायदा होगा.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के संबोधन पर RJD नेता मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा- 'ये राष्ट्र के नाम संदेश या फिर...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Apr 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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