गिरिराज सिंह पर सांसद पप्पू यादव की अमर्यादित टिप्पणी, सियासी बवाल होना तय!

गिरिराज सिंह पर सांसद पप्पू यादव की अमर्यादित टिप्पणी, सियासी बवाल होना तय!

Pappu Yadav Controversial Statement: पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है. सांसद ने गिरिराज सिंह की किन बातों को लेकर ये भड़ास निकाली है उन्होंने पोस्ट के जरिए साफ नहीं किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Jan 2026 04:08 PM (IST)
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बरसते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी है. उनके बयान से सियासी गलियारे में बवाल मचना तय है. गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया सोमवार (12 जनवरी, 2026) को एक्स हैंडल के जरिए दी है.

सांसद पप्पू यादव ने लिखा, "गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है. काम न धाम बस कीचड़ में लोटना है इनका काम. का हो सुअर सिंह."

सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की किन बातों को लेकर ये भड़ास निकाली है उन्होंने पोस्ट के जरिए साफ नहीं किया है. हालांकि जिस तरह से आए दिन गिरिराज सिंह कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बयानबाजी करते रहते हैं इसका संदर्भ उसी से जुड़ा हो सकता है. 

अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह कहा था, "महागठबंधन है कहां? चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सब सट जाते हैं, बाद में कोई नहीं रहता. सब संतरे की तरह बिखरे हुए हैं." ममता बनर्जी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा था, "बंगाल का एक-एक व्यक्ति उन्हें संविधान विरोधी बता रहा है. आज तक कहीं देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात छीनकर बाहर आए और कहे कि ये गुप्त दस्तावेज थे. अगर गुप्त थे तो क्या वह पार्टी दफ्तर था?"

यूजर्स कर रहे पप्पू यादव को टारगेट

पप्पू यादव ने ट्वीट कर भले गिरिराज सिंह पर हमला किया हो लेकिन एक्स पर यूजर्स उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं. रितेश राय नाम के एक यूजर ने पप्पू यादव के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, "ये है एक नेता जी की भाषा, देख रहे हो विनोद, ये नेता जी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और अपने ही राज्य के नेता का क्या नाम बोल रहे हैं!"

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 12 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Giriraj Singh Pappu Yadav BIHAR NEWS
Embed widget