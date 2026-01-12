गिरिराज सिंह पर सांसद पप्पू यादव की अमर्यादित टिप्पणी, सियासी बवाल होना तय!

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बरसते हुए अमर्यादित टिप्पणी कर दी है. उनके बयान से सियासी गलियारे में बवाल मचना तय है. गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया सोमवार (12 जनवरी, 2026) को एक्स हैंडल के जरिए दी है.

सांसद पप्पू यादव ने लिखा, "गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है. काम न धाम बस कीचड़ में लोटना है इनका काम. का हो सुअर सिंह."

सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की किन बातों को लेकर ये भड़ास निकाली है उन्होंने पोस्ट के जरिए साफ नहीं किया है. हालांकि जिस तरह से आए दिन गिरिराज सिंह कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बयानबाजी करते रहते हैं इसका संदर्भ उसी से जुड़ा हो सकता है.

अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह कहा था, "महागठबंधन है कहां? चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सब सट जाते हैं, बाद में कोई नहीं रहता. सब संतरे की तरह बिखरे हुए हैं." ममता बनर्जी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा था, "बंगाल का एक-एक व्यक्ति उन्हें संविधान विरोधी बता रहा है. आज तक कहीं देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात छीनकर बाहर आए और कहे कि ये गुप्त दस्तावेज थे. अगर गुप्त थे तो क्या वह पार्टी दफ्तर था?"

यूजर्स कर रहे पप्पू यादव को टारगेट

पप्पू यादव ने ट्वीट कर भले गिरिराज सिंह पर हमला किया हो लेकिन एक्स पर यूजर्स उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं. रितेश राय नाम के एक यूजर ने पप्पू यादव के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, "ये है एक नेता जी की भाषा, देख रहे हो विनोद, ये नेता जी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और अपने ही राज्य के नेता का क्या नाम बोल रहे हैं!"

