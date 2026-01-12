बिहार के पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लोगों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी मो. जुनैद गिरफ्तार, 5 फरार

बिहार के पूर्णिया में एक डांसर के साथ 6 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है. घटना बीते शनिवार (10 जनवरी, 2026) की रात की है. इस मामले में एक आरोपी मो. जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि पांच अन्य फरार हैं. युवती की उम्र 24-25 साल के आसपास होगी. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है.

पीड़िता के मुताबिक वह ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है. घटना वाले दिन (शनिवार) शाम में वह घर जा रहा थी. इसी दौरान नेवालाल चौक पर एक कार में सवार दो युवक वहां पहुंचे और जबरन उसे गाड़ी में बैठा लिया. घने कोहरे की वजह से आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसे अगवा कर ले गए.

पहले शराब पिलाई… फिर किया रेप

पीड़िता के मुताबिक युवकों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी, जिससे वह शोर नहीं कर पा रही थी. इसके बाद युवती को करीब 25 किलोमीटर दूर ले गए. पीड़िता ने बताया कि उसे रास्ते में एक बोर्ड पर 'डगरुआ' लिखा दिखा, तब तक वो समझ चुकी थी कि वो शहर से दूर जा चुकी है. कार सवार एक गोडाउन में ले गए, जहां पहले से चार अन्य युवक मौजूद थे. पीड़िता का कहना है कि सभी युवकों ने मिलकर उसे जबरन शराब पिलाई और फिर बारी-बारी से सबने उसके साथ रेप किया.

घटना को अंजाम देने के बाद पांच आरोपी बाहर से गोडाउन का दरवाजा बंद कर फरार हो गए, जबकि एक युवक नशे में धुत वहीं सो गया. इसी बीच उसको (पीड़िता) मौका मिला और उसने आरोपी के मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

डगरुआ थाने की एसआई पूर्णिमा कुमारी ने बताया कि डायल 112 से सूचना मिलते ही पुलिस युवती के बताए पते पर पहुंची. गोडाउन का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसे तोड़कर पुलिस अंदर गई. कमरे में शराब की बोतलें थीं. एक युवक नशे की हालत में पड़ा मिला. युवती को तुरंत जीएमसीएच में भर्ती कराया गया. अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी डगरुआ निवासी मो. जुनैद को गिरफ्तार किया है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है.

सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल

इस पूरे मामले में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के छह लोगों ने एक डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल कर फांसी की सजा सुनाई जाए. बिहार में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर पप्पू यादव ने सरकार और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया.