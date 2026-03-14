हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय: CM नीतीश कुमार के आने से पहले हेलीपैड पर सांड की एंट्री, मची अफरा-तफरी, देखें Video

बेगूसराय: CM नीतीश कुमार के आने से पहले हेलीपैड पर सांड की एंट्री, मची अफरा-तफरी, देखें Video

Begusarai News in Hindi: सीएम नीतीश कुमार के आगमन से पहले हेलीपैड परिसर में अचानक सांड घुस गया. पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर भगाया. जिससे कुछ देर अफरा-तफरी मची.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से ठीक पहले एक अजीब घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनाए गए हेलीपैड परिसर में अचानक एक सांड घुस आया, जिसके कारण वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी. हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी ताकि मुख्यमंत्री का दौरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

हेलीपैड परिसर में अचानक घुस आया सांड

जानकारी के अनुसार, इसी बीच अचानक एक सांड हेलीपैड परिसर में घुस आया. सांड को अचानक परिसर में घूमते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारी हैरान रह गए. सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक मानी जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले हेलीपैड को पूरी तरह खाली और सुरक्षित रखना जरूरी होता है.

ये भी पढ़िए- बिहार: नई सरकार से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार के पास अभी ही मौका है, पहले...'

परिसर में सांड ने मचाई अफरातफरी

सांड को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ जवानों ने उसे दूर भगाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने आसपास की घेराबंदी मजबूत की ताकि वह हेलीपैड के बिल्कुल पास न पहुंच सके. काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिसकर्मी सांड को वहां से भगाने में सफल रहे.

इस घटना के कारण कुछ समय के लिए हलचल जरूर मची, लेकिन बाद में स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी गई. प्रशासन ने हेलीपैड परिसर को फिर से सुरक्षित किया और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां पहले की तरह जारी रहीं. हालांकि यह घटना थोड़ी देर के लिए चर्चा का विषय बन गई, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं हुई और कार्यक्रम की तैयारियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा.

ये भी पढ़िए- Saharsa News: 12 गोलियां मारकर युवक की हत्या, बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार

Published at : 14 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Patna News Nitish Kumar Begusarai News BIHAR NEWS Samriddhi Yatra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बेगूसराय: CM नीतीश कुमार के आने से पहले हेलीपैड पर सांड की एंट्री, मची अफरा-तफरी, देखें Video
बेगूसराय: CM नीतीश कुमार के आने से पहले हेलीपैड पर सांड की एंट्री, मची अफरा-तफरी, देखें Video
बिहार
LPG Crisis Live: नोएडा के PG ने मंगाया 5000kg कोयला, अब उसके दाम भी बढ़े, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना
Live: नोएडा के PG ने मंगाया 5000kg कोयला, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना
बिहार
Bihar News: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने बिहार के 43वें राज्यपाल, जस्टिस संगम साहू ने दिलाई शपथ
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बने बिहार के 43वें राज्यपाल, जस्टिस संगम साहू ने दिलाई शपथ
बिहार
Saharsa News: 12 गोलियां मारकर युवक की हत्या, बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार
सहरसा: 12 गोलियां मारकर युवक की हत्या, बेखौफ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हुए फरार
Advertisement

वीडियोज

Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
'बदायूं मस्जिद में की जा रही नमाज में हस्तक्षेप न करें', इलाहाबाद HC का यूपी के अधिकारियों को निर्देश
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' दुनियाभर में रच सकती है इतिहास, ओपनिंग डे पर बना सकती है बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड!
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
ट्रेंडिंग
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
नौकरी
MP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका
MP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget