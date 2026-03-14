बेगूसराय: CM नीतीश कुमार के आने से पहले हेलीपैड पर सांड की एंट्री, मची अफरा-तफरी, देखें Video

बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से ठीक पहले एक अजीब घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनाए गए हेलीपैड परिसर में अचानक एक सांड घुस आया, जिसके कारण वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

सीएम नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी. हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई थी ताकि मुख्यमंत्री का दौरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.

बिहार के बेगुसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले हेलीपैड परिसर में अचानक एक सांड घुस गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के बीच अफरा-तफरी मच गई. सांड को भगाने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. दरअसल समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित कार्यक्रम… pic.twitter.com/7kme3h0o7H — ABP News (@ABPNews) March 14, 2026

हेलीपैड परिसर में अचानक घुस आया सांड

जानकारी के अनुसार, इसी बीच अचानक एक सांड हेलीपैड परिसर में घुस आया. सांड को अचानक परिसर में घूमते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारी हैरान रह गए. सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक मानी जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले हेलीपैड को पूरी तरह खाली और सुरक्षित रखना जरूरी होता है.

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परिसर में सांड ने मचाई अफरातफरी

सांड को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ जवानों ने उसे दूर भगाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने आसपास की घेराबंदी मजबूत की ताकि वह हेलीपैड के बिल्कुल पास न पहुंच सके. काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार पुलिसकर्मी सांड को वहां से भगाने में सफल रहे.

इस घटना के कारण कुछ समय के लिए हलचल जरूर मची, लेकिन बाद में स्थिति पूरी तरह सामान्य कर दी गई. प्रशासन ने हेलीपैड परिसर को फिर से सुरक्षित किया और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां पहले की तरह जारी रहीं. हालांकि यह घटना थोड़ी देर के लिए चर्चा का विषय बन गई, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं हुई और कार्यक्रम की तैयारियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा.

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