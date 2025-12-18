बिहार: 'जहन्नुम में जाएं', हिजाब विवाद पर संजय निषाद और गिरिराज सिंह पर भड़के पप्पू यादव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब से जुड़े विवाद पर सियासत लगातार गर्म है. इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मामले में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मंत्री संजय निषाद पर तीखा हमला बोला. पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है.

उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा, “गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाएं. गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं करनी. चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए.”

संजय निषाद पर भी निशाना

पप्पू यादव ने संजय निषाद के बयान को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "जिस तरह से संजय निषाद ने आग में घी डालने का काम किया, वह बेहद गलत है. जिस भाषा का प्रयोग किया गया, वह शर्मनाक है. क्या इन लोगों के घर में मां, बेटी, बहन और बहू नहीं हैं? क्या इन्हें लोकलाज और शर्म नहीं आती? जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी, बहन या मां याद नहीं आती?"

पप्पू यादव ने साफ कहा कि गिरिराज सिंह और संजय निषाद दोनों को माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर संजय निषाद माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए. पप्पू यादव ने तंज कसते हुए गिरिराज सिंह पर कहा कि बबूल बोने पर खजूर नहीं मिलते, गोबर पर कितना भी घी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. यह उनकी आदत है और उनकी दुकान चलनी चाहिए.

नीतीश कुमार की इंटेंशन गलत नहीं- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस उम्र में हैं और जिस तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.

पप्पू यादव के मुताबिक, "अगर इंटेंशन गलत होता तो नीतीश कुमार उस पद के लायक नहीं होते या उन्हें माफी मांगनी पड़ती."

पप्पू यादव ने कहा कि यह एक पिता के भाव की तरह हो सकता है, जैसे कोई कहे, “अरे खोलो बिटिया.” उन्होंने माना कि विचार के स्तर पर यह उस समुदाय के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था." उन्होंने कहा कि मां, बेटी, बहन की कोई जाति, धर्म, वर्ग, मजहब, क्षेत्र या लिंग नहीं होता. यह बात सभी को समझनी चाहिए.